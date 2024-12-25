Προβλήματα καταγράφονται στα δρομολόγια των τρένων στη Γαλλία ανήμερα των Χριστουγέννων λόγω μιας πιθανής «πράξης αυτοκτονίας» ενός οδηγού, ο οποίος πήδηξε από το τρένο του ενώ εκείνο κινούταν, έγινε σήμερα γνωστό από μια δικαστική πηγή.

«Οι πρώτες διαπιστώσεις φαίνεται πως οδηγούν στη σκέψη ότι πρόκειται για μια πράξη αυτοκτονίας του οδηγού μιας αμαξοστοιχίας TGV μετά την ανακάλυψη ενός πτώματος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της κοινότητας Μελάν στην περιφέρεια του Παρισιού.

Η αυτοκτονία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες επηρέασαν περισσότερους από 3000 ταξιδιώτες σήμερα, στη γραμμή που συνδέει το Παρίσι με τη νοτιοανατολική Γαλλία.

«Οι αυτόματες διαδικασίες σιδηροδρομικής ασφάλειας εγγυήθηκαν ότι το τρένο σταμάτησε», συμπλήρωσε η εισαγγελία. Μια δικαστική έρευνα ξεκίνησε για την αναζήτηση των αιτιών του θανάτου, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, ο οδηγός μιας αμαξοστοιχίας πήδηξε ενώ εκείνη κινείτο χθες το βράδυ. Η σορός του εντοπίστηκε λίγο αργότερα.

Η SNCF, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Γαλλίας, δεν επιβεβαίωσε αυτήν την πληροφορία, επισημαίνοντας πως η εσωτερική έρευνά της για το περιστατικό δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα στον ιστότοπό της τη «σταδιακή επανάληψη της κυκλοφορίας έπειτα από ένα δυστύχημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.