Ουκρανία: Πώς ο Ζελένσκι «απελευθερώνεται» χάρη στον Τραμπ

Ενόσω οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να συγκρατήσουν τον ρωσικό στρατό στο πεδίο της μάχης και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δείξει τις τελευταίες εβδομάδες μια μεγαλύτερη προθυμία για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου - μια σημαντική αλλαγή για τον Ουκρανό ηγέτη, που επί καιρό ορκιζόταν να πολεμήσει για κάθε εκατοστό γης της χώρας του σχολιάζει η Washington Post.



Τα μηνύματα του Ζελένσκι ήταν προσεκτικά. Δεν έχει δηλώσει ρητά ότι το Κίεβο θα συμφωνούσε σε παραχωρήσεις - εδαφικές ή άλλες - ακόμη και όταν η Ρωσία κατέχει περισσότερο από το 20 τοις εκατό της Ουκρανίας και πιθανότατα θα διατηρήσει τον έλεγχο αυτής της γης μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός. Αλλά ενώ προηγουμένως δήλωνε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μόνο όταν η Μόσχα αποσύρει όλα τα στρατεύματά της, ο Ζελένσκι τονίζει τώρα την ανάγκη για μακροπρόθεσμη ασφάλεια παρά την άμεση επιστροφή εδαφών.

Αλλαγή ρητορικής

Η αλλαγή της ρητορικής του Ζελένσκι - κάτι που έχουν παρατηρήσει Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι - μπορεί πιθανώς να αποδοθεί σε μια επιδείνωση της κατάστασης στην πρώτη γραμμή και σε μια επερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ που έχει θέσει σε αμφισβήτηση τη μελλοντική βοήθεια ασφαλείας για το Κίεβο. Ουκρανοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του πολέμου τόνισαν τη σημασία της ανάκτησης όλης της γης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και άλλων περιοχών που η Ρωσία ουσιαστικά κυβερνά από το 2014, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.



Σε πρόσφατες συναντήσεις με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ωστόσο, ο Ζελένσκι επικεντρώθηκε περισσότερο σε αυτό που ανέφερε ως «διαρκή ειρήνη» για την Ουκρανία. Η κορυφαία προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση πρόσκλησης για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και άλλες εγγυήσεις ασφαλείας, όπως η πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων, για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων.



Αξιωματούχοι και αναλυτές δήλωσαν ότι η αλλαγή του τόνου του Ζελένσκι είναι πιθανώς μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την έμφαση που δίνει ο Τραμπ στη διακοπή της σύγκρουσης. Αλλά ο Ουκρανός ηγέτης προσπαθεί επίσης να διασφαλίσει ότι η χώρα του δεν θα καταλήξει με άδεια χέρια.



Η κυβέρνηση του Ζελένσκι «καταλαβαίνει ότι τα πράγματα θα αλλάξουν» υπό τον Τραμπ, δήλωσε ο Μάικλ ΜακΦόλ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσία, ο οποίος συμπροεδρεύει της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για τις Ρωσικές Κυρώσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους.

"Απελευθερώνεται"

«Πιστεύω ότι αυτό όντως απελευθερώνει τον Ζελένσκι από την (πάγια) θέση του ότι θα πολεμούσαν μέχρι τα σύνορα του 1991 ό,τι κι αν γινόταν», πρόσθεσε ο ΜακΦολ. «Μπορεί τώρα να πει, ‘’λοιπόν, θα μου άρεσε να το είχα κάνει, αλλά ήρθε ο Τραμπ και τα πράγματα έχουν αλλάξει’’».



Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Sky News, ο Ζελένσκι είπε ότι η «θερμή φάση του πολέμου» θα μπορούσε να σταματήσει εάν η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Η γη που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσε στη συνέχεια να επιστραφεί αργότερα «με διπλωματικό τρόπο», είπε. Τα σχόλια σηματοδοτούσαν την πιο εντυπωσιακή παραδοχή του ότι το Κίεβο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει, τουλάχιστον προσωρινά, εδάφη.



Όμως διπλωμάτες του ΝΑΤΟ σχολίασαν ότι μια πρόσκληση στο δυτικό στρατιωτικό μπλοκ παραμένει μακρινή προοπτική λόγω των αμφιβολιών και της πολιτικής αβεβαιότητας στα κράτη-μέλη που είναι σύμμαχοι με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, και των αντιρρήσεων από άλλα μέλη, όπως η φιλική προς το Κρεμλίνο Ουγγαρία.

Ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ είπε ότι ο Ζελένσκι δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από το αίτημα για δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας παρά την απροθυμία μεταξύ των βασικών συμμάχων.



«Από την ουκρανική σκοπιά, είναι απολύτως λογικό να προωθηθεί το θέμα γιατί, φυσικά, αν είσαι Ουκρανός, η μόνη εγγύηση ασφάλειας στην οποία αποδίδεις πραγματικά αξία είναι η ένταξη στο

ΝΑΤΟ. Οπότε θα κάνει τα πάντα για να πιέσει γι’ αυτό. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης. Όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ένα ευαίσθητο θέμα ασφάλειας.

"Ελίσσεται έξυπνα"

Σε τελική ανάλυση, οι περισσότεροι αμφιβάλλουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί ενώ τα στρατεύματά του σημειώνουν κέρδη στην πρώτη γραμμή παρά τις μεγάλες απώλειες. Ορισμένοι αξιωματούχοι εικάζουν ότι ο Ζελένσκι ελίσσεται έξυπνα και ελπίζει ότι η πιο δεκτική στάση του θα τον κάνει αγαπητό στον Λευκό Οίκο του Τραμπ και θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας εάν ο Πούτιν απορρίψει τις συνομιλίες.



«Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του, τι άλλο πρέπει να κάνει;» δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος. «Θα έπρεπε να πει στον Τραμπ και στην Αμερική ότι ‘’δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους και θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο;’’ Νομίζω ότι το χειρίζεται τέλεια».

Η ευρωπαϊκή στάση

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αντιμετωπίζουν επίσης μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και προσπαθούν να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα. Προσπάθησαν να αυξήσουν την υποστήριξη για την Ουκρανία, ανησυχώντας ότι η επιστροφή του Τραμπ θα μπορούσε να σημαίνει μειωμένη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και ότι η θέση του Κιέβου για συνομιλίες είναι πολύ αδύναμη αυτή τη στιγμή.

Και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη συζητούν για περαιτέρω ενίσχυση των δαπανών για τη δική τους άμυνα, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι οι σύμμαχοι πρέπει «να στραφούν σε μια νοοτροπία εν καιρώ πολέμου» και να ξοδέψουν πολύ περισσότερα για την άμυνα για να παραμείνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε απειλές από τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια.



«Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσει ο Ζελένσκι να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος. Και αυτή τη στιγμή, η πρώτη γραμμή κινείται προς τα δυτικά, όχι προς τα ανατολικά», σημείωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. «Δεν χρειάζονται περισσότερα σχέδια, χρειάζονται πυρομαχικά».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.