Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης δοκιμών στα συστήματα της Σήραγγας Κατερίνης (σήραγγα Τ4).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, τις παραπάνω μέρες από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο νότιο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο βόρειο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.

Πηγή: skai.gr

