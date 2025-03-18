Τυνησία: Τουλάχιστον 18 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο- 612 διασώθηκαν

Τουλάχιστον 18 μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής βρήκαν τον θάνατο στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο για να φθάσουν στην Ευρώπη, ενώ η τυνησιακή ακτοφυλακή διέσωσε 612 άλλους σε επιχειρήσεις που διεξήγαγε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνοφρουράς.

Εξαντλημένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, διακρίνονται σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ακτοφυλακή της Τυνησίας.

Οι περισσότεροι διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του λιμανιού Σφαξ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Μαζί με τη Λιβύη, η Τυνησία – κάποιες παράκτιες περιοχές της οποίας απέχουν λιγότερα από 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα – αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναχώρησης παράτυπων μεταναστών προς την Ευρώπη.

Την προηγούμενη χρονιά, περίπου 2.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Πηγή: skai.gr

