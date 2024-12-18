Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η πρώτη πολιτική πτήση από το αεροδρόμιο της Δαμασκού μετά την πτώση Ασαντ – Δείτε φωτογραφίες

Υπάλληλοι του αεροδρομίου ζωγράφιζαν σε αεροσκάφη της ιδιωτικής εταιρείας Cham Wings τη συριακή σημαία του 1946 

συρια

Ένα αεροπλάνο, το πρώτο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, απογειώθηκε σήμερα από το αεροδρόμιο της Δαμασκού, κατευθυνόμενο στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, απ' όπου ξεκίνησε η επίθεση των τζιχαντιστών του αλ Γκολάνι, ο οποίος μέσα σε μία εδομάδα ανέλαβε τα ηνία της χώρας, οδηγώντας τον έκπτωτο Ασαντ στην Ρωσία

Σαράντα τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και διοικητικό προσωπικό, επιβαίνουν στο αεροσκάφος Airbus της εταιρίας Syrian Air, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

συρια αεροπλανο

συρια αεροπλανο

συρια αεροπλανο

Μερικές ώρες πριν από την πτώση της Δαμασκού, ο Μπασάρ αλ Άσαντ είχε επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Δαμασκού προκειμένου να μεταβεί στη ρωσική βάση Χμεϊμίμ στη δυτική Συρία.

Ο συριακός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησής του εγκατέλειψαν στη συνέχεια το αεροδρόμιο, απ' όπου καμία πτήση δεν είχε αναχωρήσει έκτοτε.

συρια αεροπλανο

Προχθές, Δευτέρα, υπάλληλοι του αεροδρομίου ζωγράφιζαν σε αεροσκάφη της ιδιωτικής εταιρείας Cham Wings τη συριακή σημαία του 1946 με τα τρία αστέρια της ανεξαρτησίας της Συρίας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης του 2011 κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ την οποία υιοθέτησε η νέα εξουσία.

συρια αεροπλανο

Η σημαία αυτή αντικατέστησε επίσης την παλαιά στις αίθουσες του αεροδρομίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία Μοχάμεντ αλ Γκολάνι Μπασάρ αλ Άσαντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark