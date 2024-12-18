Ένα αεροπλάνο, το πρώτο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, απογειώθηκε σήμερα από το αεροδρόμιο της Δαμασκού, κατευθυνόμενο στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, απ' όπου ξεκίνησε η επίθεση των τζιχαντιστών του αλ Γκολάνι, ο οποίος μέσα σε μία εδομάδα ανέλαβε τα ηνία της χώρας, οδηγώντας τον έκπτωτο Ασαντ στην Ρωσία.

Σαράντα τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και διοικητικό προσωπικό, επιβαίνουν στο αεροσκάφος Airbus της εταιρίας Syrian Air, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μερικές ώρες πριν από την πτώση της Δαμασκού, ο Μπασάρ αλ Άσαντ είχε επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Δαμασκού προκειμένου να μεταβεί στη ρωσική βάση Χμεϊμίμ στη δυτική Συρία.

Ο συριακός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησής του εγκατέλειψαν στη συνέχεια το αεροδρόμιο, απ' όπου καμία πτήση δεν είχε αναχωρήσει έκτοτε.

Προχθές, Δευτέρα, υπάλληλοι του αεροδρομίου ζωγράφιζαν σε αεροσκάφη της ιδιωτικής εταιρείας Cham Wings τη συριακή σημαία του 1946 με τα τρία αστέρια της ανεξαρτησίας της Συρίας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης του 2011 κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ την οποία υιοθέτησε η νέα εξουσία.

Η σημαία αυτή αντικατέστησε επίσης την παλαιά στις αίθουσες του αεροδρομίου.

Πηγή: skai.gr

