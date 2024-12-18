ΝΑΤΟ: Ατυπη μίνι σύνοδος κορυφής με θέμα την Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υποδέχεται σήμερα στις Βρυξέλλες τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δυνάμεων για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Μαρκ Ρούτε, που ανέλαβε τα καθήκοντα του γενικού γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας στις αρχές του Οκτωβρίου, επιδιώκει να συγκεντρώσει τους «αποφασιστικότερους» ως προς την υποστήριξη προς το Κίεβο ευρωπαίους συμμάχους για να θέσει προς συζήτησιν δύο θέματα: πώς θα αντιμετωπισθεί η νέα κυβέρνηση Τραμπ και τι μπορεί να γίνει περισσότερο για την Ουκρανία, συνοψίζει διπλωμάτης στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε σχετικά: Το σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία: Εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά το ΝΑΤΟ εκτός συζήτησης

Ποιοι συμμετέχουν

Η άτυπη μίνι σύνοδος κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην κατοικία του Μαρκ Ρούτε, θα είναι η ευκαιρία για να συζητηθούν στο υψηλότερο επίπεδο τα «επόμενα βήματα» έπειτα από χίλιες ημέρες πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Εκτός της ιταλίδας πρωθυπουργού, παρόντες θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς.

Η Βρετανία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και η Ευρωπαϊκή Ενωση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Στόχος «να γίνει η Ουκρανία όσο γίνεται πιο ισχυρή διαπραγματευτικά»

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο της διακοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και για τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουκρανία επικαλείται πλέον την υπόθεση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενδεχόμενο που απέρριπτε επί μακρόν, υπό τον όρο της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε χθες για «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία, την οποία ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα μπορεί να διαρρήξει». Και ο μόνος τρόπος, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, να υπάρξει εγγύηση ασφαλείας είναι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ που θα εγγυηθεί την προστασία της.

Ομως, η προοπτική της ουκρανικής ένταξης είναι μεν, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, «μη αναστρέψιμη», αλλά όχι και άμεση, οπότε η έννοια της προσφοράς εγγυήσεων ασφαλείας είναι επιβεβλημένη. Η Γαλλία και η Πολωνία συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα στην Βαρσοβία την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία για την εποπτεία ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Η συζήτηση προοδεύει, αλλά είναι ακόμη δύσκολη εξαιτίας της αβεβαιότητας που περιβάλλει τις μελλοντικές προτάσεις που θα διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ευρωπαίο διπλωμάτη.

Αρα ο στόχος είναι «να γίνει η Ουκρανία όσο γίνεται πιο ισχυρή πριν από τυχόν διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με πηγή της γερμανικής κυβέρνησης.

Η ιδέα συνοψίζεται στην επικύρωση της «κοινής γραμμής δράσης» ανάμεσα στους Ευρωπαίους με την παράλληλη διατήρηση του «στενού συντονισμού για τα επόμενα στάδια», εξήγησε η Τζόρτζια Μελόνι.

Και για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επείγουσα ανάγκη είναι η προμήθεια περισσότερων όπλων που θα επιτρέψουν στο Κίεβο να αλλάξει τα δεδομένα στο μέτωπο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει ανάγκη από 12 έως 15 επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να προστατευθεί από τις διαρκείς επιθέσεις της Ρωσίας κατά των πόλεων και των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

«Είναι εφικτό. Ο βασικός παράγοντας είναι η πολιτική βούληση», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.