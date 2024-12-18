Ίλον Μασκ: Γιατί τον φοβούνται το Ισραήλ και άλλα δυτικά κράτη

«Δημόσιος Κίνδυνος»; Το Ισραήλ ανήκει σε μια «ομάδα» αρκετών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να μοιραστεί ευαίσθητες πληροφορίες με τρίτους, ανέφεραν αξιωματούχοι του Πενταγώνου στους New York Times.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Μασκ «wild card» (απρόβλεπτο) μετά από συναντήσεις στις αρχές του 2023 μεταξύ ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και αξιωματούχων άμυνας των ΗΠΑ για το δορυφορικό του δίκτυο Starlink, είπαν στην εφημερίδα δύο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.



Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να ανησυχούσαν ότι ο Μασκ θα μπορούσε να μεταβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες του Ισραήλ σε τρίτους, αν και τελικά φέτος επέτρεψαν στο Starlink να ξεκινήσει τη λειτουργία του στη χώρα.



Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αρνήθηκε πρόσφατα εξουσιοδότηση υψηλής ασφάλειας στον Μασκ λόγω πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια, με τον δισεκατομμυριούχο και την εταιρεία του SpaceX να αντιμετωπίζουν τουλάχιστον τρεις ομοσπονδιακούς ελέγχους για το εάν συμμορφώθηκαν με τους ομοσπονδιακούς κανόνες αναφοράς που αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής ασφάλειας.



Ένα περιστατικό του 2018 στο οποίο ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, κάπνιζε μαριχουάνα σε μια ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή του Τζο Ρόγκαν, πυροδότησε επίσης επαναξιολογήσεις της εξουσιοδότησης ασφαλείας που διαθέτει από το Πεντάγωνο.



Οι New York Times αναφέρουν ότι οι νέες αξιολογήσεις ξεκίνησαν από την Πολεμική Αεροπορία, τον γενικό επιθεωρητή του υπουργείου Άμυνας και τον υφυπουργό Άμυνας και πληροφοριών αρμόδιο για την ασφάλεια. Επικαλούνται οχτώ άτομα με γνώση της SpaceX και εσωτερικά έγγραφα.



Τον περασμένο μήνα, δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές των ΗΠΑ, η Τζιν Σαχίν και ο Τζακ Ριντ, επισήμαναν σε επιστολή τους ότι οι αναφορές ότι ο Μασκ είχε πολλές συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πρέπει να ερευνηθούν από το Πεντάγωνο και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ απάντησε στη Σαχίν την περασμένη εβδομάδα ότι συμμεριζόταν αυτές τις ανησυχίες, αλλά δεν μπορούσε να σχολιάσει την εξουσιοδότηση ασφαλείας ενός ατόμου.



Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ ξόδεψε τουλάχιστον 270 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προεδρία των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα ομοσπονδιακά αρχεία, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο δωρητή στην πολιτική ζωής της χώρας.



Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Νοτιοαφρικανής καταγωγής μεγιστάνα και τον επίσης σύμμαχό του Βιβέκ Ραμασουάμι για να ηγηθούν του λεγόμενου «Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», μέσω του οποίου το «δίδυμο» έχει υποσχεθεί να κάνει περικοπές δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ομοσπονδιακές δαπάνες.



Ο Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο και δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

