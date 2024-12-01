Σαουδική Αραβία: Το φουτουριστικό μετρό του Ριάντ παραδόθηκε στο κοινό

«Παρακαλώ επιβιβαστείτε»… Το φουτουριστικό μετρό του Ριάντ, η ραχοκοκαλιά του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, παραδόθηκε επίσημα στο κοινό την Κυριακή.

And Finally the day came for Saudi Arabia's first fully automated driverless metro.. #RiyadhMetro pic.twitter.com/0D0XjnCi0C December 1, 2024



Το δίκτυο περιλαμβάνει έξι πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές (αυτοκινούμενους χωρίς οδηγό συρμούς) μετρό, 85 σταθμούς και 176 χιλιόμετρα νέας διαδρομής, καθιστώντας το μεγαλύτερο έργο δημόσιας συγκοινωνίας με αυτόνομη οδήγηση στον κόσμο.



Σχεδιασμένο για να μεταφέρει 3,6 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, το μετρό αναμένεται να μειώσει την κίνηση του Ριάντ κατά 30%, σύμφωνα με τη Βασιλική Επιτροπή για την Πόλη του Ριάντ (RCRC).

Ten years after construction began, Riyadh Metro officially opens to the public today 🚇 Big moment for the Saudi capital pic.twitter.com/OsvFVxlojb — Ahmed Al Omran (@ahmed) December 1, 2024

Ο ενθουσιασμός στους κατοίκους του Ριάντ ήταν έκδηλος την πρώτη μέρα του μετρό, με εκατοντάδες να εμφανίζονται ανυπόμονοι να ζήσουν την εναρκτήρια διαδρομή.



«Η πρώτη μου βόλτα ήταν ομαλή. Πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μου, πολλοί από τους συναδέλφους μου ανυπομονούν να κάνουν τις βόλτες τους με το μετρό», τόνισε o Αμπντουλάχ αλ Φαλέχ, ένας 24χρονος κάτοικος του Ριάντ, μιλώντας από τον εμβληματικό σταθμό King Abdullah Financial District. Ο σταθμός είναι ένας από τους τέσσερις κύριους κόμβους του μετρό, σχεδιασμένος από το αρχιτεκτονικό γραφείο της φημισμένης Ζάχα Χαντίντ.



«Αυτό θα διευκολύνει την περιβόητη κυκλοφορία του Ριάντ. Αυτή είναι πραγματικά μια καταπληκτική μέρα», είπε ο αλ Φάλεχ στο Al Arabiya English.

By Ali Lajami - https://www.flickr.com/photos/199903594@N07/53644494457/, CC BY 2.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=77556945





Σταδιακό άνοιγμα



Το μετρό του Ριάντ θα ανοίξει σε τρεις φάσεις



Η Μπλε Γραμμή, η οποία έχει μήκος 38 χιλιόμετρα, είναι μία από τις πρώτες γραμμές που ανοίγουν μερικώς, παράλληλα με τις Κίτρινες και Μωβ Γραμμές, και θα εκτείνεται από βορρά προς νότο μέσω του κέντρου του Ριάντ.



Οι Κόκκινες και Πράσινες Γραμμές πρόκειται να ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η Πορτοκαλί Γραμμή έχει προγραμματιστεί να ανοίξει έως τις 5 Ιανουαρίου.

Riyadh Metro looks super modern 🇸🇦 pic.twitter.com/iCew7iBoRr — Francis Chen (@fncischen) December 1, 2024



Το μετρό αρχικά ανακοινώθηκε το 2014 με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2024, το μετρό του Ριάντ είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα διαμετακόμισης που αναλήφθηκαν ποτέ σε μία μόνο φάση, κερδίζοντας το καθεστώς του «μέγα έργου».



«Περίμενα αυτή τη μέρα για 10 χρόνια», είπε ο 25χρονος Μοχάμεντ αλ Αρίφι, κάτοικος του Ριάντ που έκανε την πρώτη του βόλτα με το μετρό την Κυριακή.

Riyadh’s 176-kilometre new metro opens this weekend, taking the title of the world’s longest driverless transit system. The vast network features six lines and 85 stations, including the six platform King Abdullah Financial District (KAFD) Station, a key interchange designed by… pic.twitter.com/9uxHhgwKZ5 — The B1M (@TheB1M) November 30, 2024



«Ανυπομονώ να χρησιμοποιήσω περισσότερο το μετρό, καθώς θα μειώσει τον καθημερινό μου χρόνο μετακίνησης», είπε στο Al Arabiya English.



Το δίκτυο μεταφορών του μετρό του Ριάντ έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό της πόλης, ο οποίος προβλέπεται να αυξηθεί από 7,5 εκατομμύρια το 2023 σε μεταξύ 15 και 20 εκατομμύρια έως το 2030.



Το δίκτυο θα περιλαμβάνει επίσης 80 δρομολόγια λεωφορείων, 842 λεωφορεία και 2.860 στάσεις, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη σε όλη την πόλη.



Ο Σαάντ αλ Νταγούντ, ένας 22χρονος φοιτητής στο Ριάντ, είπε ότι το μετρό είναι πολύ βολικό και σκοπεύει να το χρησιμοποιεί τακτικά για τις μετακινήσεις του στο πανεπιστήμιο.

Riyadh Metro, the largest self-driving public transportation system in the world, capable of accommodating 3.6 million passengers daily, is now open to the public.#RiyadhMetro #SaudiArabia



Read more: https://t.co/nNOpflNFyu pic.twitter.com/RpurIkLrzB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 1, 2024



«Ήρθα με μερικούς από τους φίλους μου σήμερα για την πρώτη μας βόλτα με το μετρό και έχω ενημερώσει όλους τους φίλους και τους συγγενείς μου να χρησιμοποιούν το μετρό όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε στο Al Arabiya.



Οι τιμές εισιτηρίων του μετρό του Ριάντ



Η εφαρμογή (app Darb, διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα εφαρμογών για κινητά, η οποία διευκολύνει τις αγορές εισιτηρίων για ταξίδια στο μετρό του Ριάντ, ανακοίνωσε ότι οι τιμές κυμαίνονται από 4 Ριάλ (95 σεντς) έως 140 Ριάλ (34,97 ευρώ).



Τα εισιτήρια διατίθενται σε τέσσερις κατηγορίες:

4 Ριάλ (95 λεπτά του ευρώ) για ένα ταξίδι δύο ωρών.

20 Ριάλ (4,73 ευρώ) για ένα πάσο τριών ημερών.

40 Ριάλ (10,40 ευρώ) για πάσο μιας εβδομάδας.

140 Ριάλ (34,97 ευρώ) για πάσο 30 ημερών.

Κάθε κατηγορία προσφέρει απεριόριστες μετακινήσεις τόσο με λεωφορεία όσο και με το μετρό εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου.

