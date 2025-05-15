Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνάντησε σήμερα τον Σύρο ομόλογό του για να συζητήσουν για την εξομάλυνση των σχέσεων μετά την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, o οποίος βρίσκεται στο τουρκικό παραθαλάσσιο θέρετρο της Αττάλειας για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, άρχισε συνομιλίες με τον Σύρο ομόλογό του Άσααντ αλ Σαμπάνι, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών συμμετείχαν υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Τουρκία ήταν ο κύριος υποστηρικτής της επίθεσης-αστραπή που εξαπέλυσαν τον Δεκέμβριο ισλαμιστές, οι οποίοι εξεδίωξαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία άσκησαν πίεση προκειμένου να υπάρχουν καλύτερες σχέσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση και για μια άρση της οικονομικής πίεσης που ασκείται από την εποχή του Άσαντ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ριάντ την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει στους Συρους "μια ευκαιρία".

Ο Τραμπ σημείωσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στον Κόλπο, ότι επευφημήθηκε όταν έκανε την ανακοίνωση αυτή σε ένα επενδυτικό συνέδριο.

Στο Ριάντ ο Τραμπ συνάντησε τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος περιλαμβανόταν έως πρόσφατα στον κατάλογο των καταζητουμένων από τις ΗΠΑ και τον χαρακτήρισε "γοητευτικό παλικάρι".

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρούμπιο επρόκειτο να συζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξομάλυνση των σχέσεων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σύρο ομόλογό του.

Η Κάγια Κάλας προτείνει περαιτέρω χαλάρωση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Συρίας

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας πρότεινε περαιτέρω χαλάρωση των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για να επιτραπεί η χρηματοδότηση των υπουργείων της χώρας σε τομείς όπως η ανοικοδόμηση και η μετανάστευση, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου την Τρίτη ότι θα δώσει εντολή για την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 αναμένεται να συζητήσουν τη σχέση με τη Δαμασκό σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες την προσεχή εβδομάδα.

Η ΕΕ έχει ήδη χαλαρώσει τις κυρώσεις που έχουν σχέση με την ενέργεια, τις μεταφορές και την ανοικοδόμηση, όπως και τις συναφείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αλλά ορισμένα κράτη μέλη έχουν πιέσει για περαιτέρω χαλάρωση ώστε να βοηθήσουν στην εξομάλυνση της μετάβασης της Συρίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε αυτόν τον μήνα αφότου έκανε δεκτό στο προεδρικό μέγαρο τον Σύρο πρόεδρο αλ Σάρα, ότι το Παρίσι θα ωθήσει ώστε να τεθεί τέλος στις κυρώσεις όταν πρόκειται να ανανεωθούν.

Το πακέτο των κυρώσεων που έχει επιβληθεί από το 2013 ανανεώνεται σε ετήσια βάση την 1η Ιουνίου.

Με την Παγκόσμια Τράπεζα να εκτιμά το κόστος για την ανοικοδόμηση της Συρίας σε περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια δολάρια, οι νέες συριακές αρχές ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες για χαλάρωση από τις σκληρές δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην προηγούμενη κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.