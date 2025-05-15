Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα διεμήνυσε σήμερα προς τη Βόρεια Μακεδονία πως είναι απαραίτητο να προχωρήσει στην τροποποίηση του Συντάγματός της (προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα) αν θέλει να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

«Eίναι σαφές ότι όσα έχουν συμφωνηθεί (το 2022) έχουν ήδη συμφωνηθεί και πλέον δεν υπάρχει τίποτε άλλο για διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αιτήματα [...] Γνωρίζουμε ποια είναι τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης, γνωρίζουμε ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν, γνωρίζουμε τι συμφωνήθηκε το 2022 και τώρα πρέπει να τα υλοποιήσετε» σημείωσε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην υποχρέωση της Βόρειας Μακεδονίας για συνταγματικές τροποποιήσεις.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει στάσιμη, κυρίως λόγω του ότι τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει -στη βάση μιας πρότασης που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2022 η ΕΕ. Η πρόταση προβλέπει την τροποποίηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Την πρόταση είχε αποδεχθεί η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ κατά αυτής είχε ταχθεί το δεξιό νυν κυβερνών κόμμα της χώρας, VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι, με τον οποίο ο Αντόνιο Κόστα συναντήθηκε σήμερα στα Σκόπια.

Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν διαμηνύσει επανειλημμένως, προς τη Βόρεια Μακεδονία πως αυτή θα μπορέσει να ανοίξει τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, αφού πρώτα τροποποιήσει το Σύνταγμά της.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε то 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού της χώρας (συνολικά 3.500 άτομα), στοιχείο το οποίο η επίσημη Σόφια αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βούλγαρων στη Βόρεια Μακεδονία είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

Οι προβληματικές σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το εθνικιστικό VMRO-DPMNE, τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρέμεινε ανυποχώρητος στη θέση του και απέρριψε το ενδεχόμενο τροποποίησης του Συντάγματος της χώρας του.

«Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε χωρίς να δούμε καλή θέληση και από την άλλη πλευρά, τη βουλγαρική. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμά μας ακόμη μία φορά, χωρίς σαφές μήνυμα και συγκεκριμένη ανταπόδοση από την άλλη πλευρά» σημείωσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο Αντόνιο Κόστα σημείωσε ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί την καλύτερη στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα και χαιρέτισε το έργο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας ως προς την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας και την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί.

«Ενθαρρύνω τον πρωθυπουργό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη περαιτέρω προόδου Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς, την ΕΕ, διότι είμαστε στη διάθεσή σας. Είναι καθοριστικής σημασίας να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Θέλω επίσης να σεβαστώ την ευθυγράμμισή σας με την κοινή μας εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί, από την Τρίτη, περιοδεία στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτής έχει ήδη επισκεφθεί τις πρωτεύουσες της Σερβίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου και του Κοσόβου. Μετά το πέρας των συναντήσεων του σήμερα στα Σκόπια ο Αντόνιο Κόστα μεταβαίνει στα Τίρανα όπου απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που θα πραγματοποιηθεί στην αλβανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

