Πλησιάζουν στη Δαμασκό οι Σύροι αντάρτες - Κατέλαβαν πόλη σε απόσταση 20 χλμ από την πρωτεύουσα

Οι δυνάμεις των Σύρων ανταρτών κατέλαβαν την πόλη Σαναμαΐν και προωθήθηκαν σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη νότια πύλη της Δαμασκού, ανακοίνωσε ένας εκ των διοικητών τους, ο Χασάν Άμπντουλ Γάνι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δύο πηγές των ανταρτών και έναν Σύρο αξιωματικό, οι αντάρτες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και την πόλη Κουνέιτρα, στο συριακό Γκολάν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο αξιωματικός επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη αυτήν.

Χθες το βράδυ οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πέρασε στον έλεγχό τους η πόλη Νταράα, στα νότια, από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011 κατά του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Πρόκειται για την τέταρτη πόλη στρατηγικής σημασίας όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις χάνουν τον έλεγχο την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι αντάρτες κατέληξαν σε συμφωνία με τις κυβερνητικές δυνάμεις προκειμένου αυτές να αποχωρήσουν, παρέχοντάς τους εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση προς την πρωτεύουσα Δαμασκό, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αντάρτες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες να γίνονται δεκτοί με επευφημίες και πανηγυρικούς πυροβολισμούς σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Opposition groups make further gains as they take control of the city of Daraa in southern Syria near the Jordanian border pic.twitter.com/FqnT1a5ZSE — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 7, 2024

Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε επίσημη αντίδραση από τον συριακό στρατό ή την κυβέρνηση Άσαντ, ενώ το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον ισχυρισμό των ανταρτών.

Η κατάληψη της πόλης Νταράα, της οποίας ο πληθυσμός ξεπερνούσε τις 100.000 πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου (2011), είναι υψηλού συμβολισμού αφού θεωρείται λίκνο της εξέγερσης. Είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους, στα σύνορα με την Ιορδανία.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των ανταρτών ότι προωθήθηκαν στα περίχωρα της πόλης Χομς (κεντρικά). Εάν οι αντάρτες καταλάβουν τη Χομς θα αποκόψουν την πρωτεύουσα Δαμασκό από τα παράλια, όπου οι Ρώσοι σύμμαχοι του Άσαντ έχουν ναυτική και αεροπορική βάση. «Οι δυνάμεις μας απελευθέρωσαν την τελευταία κοινότητα στα περίχωρα της πόλης Χομς και πλέον βρίσκονται προ των πυλών της», ανέφερε η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Telegram.

Η συμμαχία των ανταρτών, της οποίας ηγούνται οι ισλαμιστές της HTS κάλεσαν εκ νέου τις δυνάμεις που παραμένουν πιστές στην κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να αυτομολήσουν.

Καθώς συνεχίζεται η προέλαση των ανταρτών, χιλιάδες κάτοικοι της Χομς εγκαταλείπουν εσπευσμένα την πόλη κατευθυνόμενοι προς την Λαττάκεια και την Ταρτούς.

ΗΠΑ και Ιορδανία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν

Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες Παρασκευή τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη Συρία, όπου οι αντάρτες των οποίων ηγούνται εξτρεμιστές ισλαμιστές έχουν καταλάβει αρκετές πόλεις στρατηγικής σημασίας συνεχίζοντας την εντυπωσιακή προέλασή τους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη Συρία, όσο υπάρχει ακόμα διαθέσιμη η επιλογή εμπορικών πτήσεων» αναφέρει το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρμεντ που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ιορδανία κάλεσε χθες Παρασκευή τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη Συρία το συντομότερο δυνατόν, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλειά τους λόγω των «εξελίξεων» στη γειτονική χώρα.

Εκπρόσωπος του ιορδανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ομάδα διαχείρισης κρίσεων έχει αναλάβει τις προσπάθειες με στόχο την απομάκρυνση των Ιορδανών από τη Συρία και τον ασφαλή επαναπατρισμό τους «το συντομότερο δυνατόν».

Εν τω μεταξύ, το Ιράκ κάλεσε τους πολίτες του στη Συρία οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους να επικοινωνήσουν με την ιρακινή πρεσβεία στη Δαμασκό για να δηλώσουν τα στοιχεία τους.

Πηγή: skai.gr

