Με τους επίσημους προσκεκλημένους να καταφθάνουν, η Γαλλία εισέρχεται στο ρυθμό των εορταστικών εκδηλώσεων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων. Στο Παρίσι βρίσκεται ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως άλλωστε και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τους οποίους θα συναντηθεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, χωρίς να αποκλείεται να γίνει συνάντηση και των τριών μαζί. Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον διάδοχο του βρετανικού χρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο νικητής των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών έφτασε με δικό του αεροπλάνο στο Παρίσι, ενώ όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου της γαλλικής Προεδρίας της Δημοκρατίας που προσπαθούν να βρουν τίνι τρόπω θα βρίσκεται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δίπλα στον πρόεδρο Μακρόν, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επίσημη ιδιότητα, αφού δεν έχει ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρόντες θα είναι σήμερα στην γαλλική πρωτεύουσα σχεδόν 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, με την Ελλάδα εκπροσωπείται από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20.00 ώρα Ελλαδας στον προαύλιο χώρο του Ναού. Ωστόσο πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι επειδή σήμερα το βράδυ ο καιρός στο Παρίσι αναμένεται ότι θα είναι βροχερός και οι άνεμοι θυελλώδεις, ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν με την προβολή ενός φιλμ που θα περιγράφει πως ακριβώς έγινε η αναστήλωση της πασίγνωστης, από τον Βίκτωρα Ουγκώ, Παναγίας των Παρισίων, ενώ θα διαβαστεί μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου και θα λάβει το λόγο ο Εμάνουελ Μακρόν.

Θα ακολουθήσουν τα θυρανοίξια με τις πύλες της Παναγίας των Παρισίων που εδώ και πέντε χρόνια ήταν ερμητικά κλειστές, να ανοίγουν εκ νέου για να εισέλθουν στον ναό οι περίπου 2000 προσκεκλημένοι. Πέριξ της Παναγίας των Παρισίων εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν περίπου 40.000 άτομα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις, με βάση το αρχικό πρόγραμμα θα κλείσουν με μία συναυλία κλασικής μουσικής, όπου παρόντες θα είναι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες από πολλές χώρες του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

