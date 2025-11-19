Η Συρία καταδίκασε ως παραβίαση της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον νότο της χώρας.

Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους, επισκέφθηκε περιοχή όπου έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη, η οποία έχει δημιουργηθεί για τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας ανέφερε ότι «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας».

Παράλληλα, το συριακό ΥΠΕΞ κατήγγειλε ότι πρόκειται για «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

