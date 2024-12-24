Συρία: Επιστρέφουν στη χώρα τους οι πρόσφυγες από την Τουρκία

Περισσότεροι από 25.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν διασχίσει τα τουρκικά σύνορα για να επιστρέψουν στην χώρα τους κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ημερών, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση των τουρκικών αρχών, 7.621 πρόσφυγες είχαν διασχίσει τα σύνορα από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου, το τετραήμερο που ακολούθησε την πτώση του Μπασάρ αλ-Ασαντ.

Η Τουρκία μοιράζεται μία συνοριακή γραμμή μήκους άνω των 900 χιλιομέτρων με την Συρία και δηλώνει ότι φιλοξενεί περί τα 2,92 εκατομμύρια Σύρους που διέφυγαν από τον συριακό πόλεμο που ξεκίνησε το 2011.

Από αυτούς, περισσότεροι των 500.000 κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο Αλί Γερλίκαγια στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Γραφεία διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών θα δημιουργηθούν στην τουρκική πρεσβεία στην Δαμασκό και στο τουρκικό προξενείο στο Χαλέπι για την διευκόλυνση των κινήσεων των προσφύγων που επιστρέφουν στην Συρία.

Οι τουρκικές αρχές, που ελπίζουν ότι μεγάλος αριθμός σύρων προσφύγων θα επιστρέψει στην Συρία για να αμβλυνθούν τα αντισυριακά αισθήματα που έχουν αναπτυχθεί στον τουρκικό πληθυσμό, θα επιτρέπουν σε ένα μέλος κάθε συριακής οικογένειας να μεταβεί στην Συρία και να επιστρέψει στην Τουρκία τρεις φορές κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025, για να προετοιμάσει την μετεγκατάσταση.

Οι Σύροι πρόσφυγες θα μπορούν επίσης να πάρουν μαζί τους το όχημά τους, πράγμα που μέχρι στιγμής ήταν αδύνατο, ανακοίνωσε ο Αλί Γερλίκαγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.