Συρία: Επιδρομή Ισραηλινών κομάντο της Shaldag σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις

Ισραηλινοί κομάντο της ομάδας Shaldag πραγματοποίησαν έφοδο σε ιρανικές εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων στο έδαφος της Συρίας, σε περιοχή κοντά στην πόλη Maysaf, επιβεβαίωσαν οι IDF με σημερινή τους ανακοίνωση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα στις αρχές Σεπτεμβρίου και εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδίου άμυνας του Ισραήλ, απέναντι στην απειλή που προέρχεται από την Τεχεράνη.

Η απόφαση για την πραγματοποίηση χερσαίας επιχείρησης σε ξένο έδαφος, ελήφθη μετά την επιβεβαίωση της άμεσης απειλής από το Ιράν, το οποίο έχει εξαπολύσει δύο ευρείες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Οι πύραυλοι που παράγονταν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξόπλιζαν τις ομάδες κρούσης της Χεζμπολάχ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την ισραηλινή επικράτεια. Οι Ισραηλινοί κομάντος έφτασαν στη Συρία με ελικόπτερα και ακολούθως προσέγγισαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, τις οποίες κατέλαβαν.

Μετά τον έλεγχο και τον εντοπισμό χρήσιμωξν εγγράφων, οι εγκαταστάσεις ανατινάχθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

