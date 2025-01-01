Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους πάσχει από εμβοές από τότε που εκείνος και η ομάδα του βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη, είπε σήμερα ο ίδιος.
«Είμαι καλά, όμως έχω εκδηλώσει εμβοές (βουητό στα αυτιά μου) από την ισχυρή έκρηξη. Ελπίζω να είναι προσωρινό», έγραψε ο 59χρονος Τέντρος σε ανάρτησή του στο Χ μετά την επιστροφή του στη Γενεύη.
Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης Σαναά την περασμένη Πέμπτη, ενώ η ομάδα του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση της, έπειτα από συνομιλίες στην πόλη.
Σύμφωνα με τον Τέντρος, ένα από τα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκε και ο πύργος ελέγχου, η αίθουσα αναχωρήσεων και ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης υπέστησαν ζημιές.
Η αντιπροσωπεία του ΠΟΥ βρισκόταν στην Υεμένη για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών.
«Γνωρίζαμε ότι αυτή η αποστολή θα ήταν επικίνδυνη», έγραψε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι πήγαν εκεί για τους συναδέλφους τους στον ΟΗΕ, που κρατούνται από τους αντάρτες Χούθι από το 2021.
Οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες διακόπτονταν, αναβάλλονταν ή ματαιώνονταν αρκετές φορές λόγω πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον Τέντρος.
