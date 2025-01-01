DW: Η Τουρκία νοσταλγεί την προ Σαρκοζί περίοδο

Μπορεί η Τουρκία να επαναλαμβάνει ότι στρατηγικός της στόχος είναι η πλήρης ένταξη στην ΕΕ και να περιμένει κάτι τέτοιο από το 1999, ωστόσο κατανοώντας τη σημερινή αρνητική στάση αρκετών Ευρωπαίων απέναντι σε αυτή την προοπτική, δείχνει να νοσταλγεί την περίοδο προ της προεδρίας του Νικολά Σαρκοζί στη Γαλλία, ο οποίος το 2011 επισκεπτόμενος την Άγκυρα ως πρόεδρος της ομάδας των G20 είχε δηλώσει ορθά-κοφτά, μετά από συνάντηση με τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ, ότι η Τουρκία είναι «ακατάλληλη προς ένταξη στην ΕΕ».

Αίσθημα ισχύος

Τώρα η Άγκυρα, αισθανόμενη διπλωματικά και στρατηγικά ισχυρότερη εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και κρίνοντας ότι η Ευρώπη την έχει περισσότερο ανάγκη, αναπολεί την προ Σαρκοζί περίοδο και προτείνει να ξαναρχίσει ο διάλογος με τις Βρυξέλλες.



Σε συνέντευξη του εφ' όλης της ύλης στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι France 24, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν επεσήμανε ότι μέχρι την περίοδο της προεδρίας Σαρκοζί οι πολιτικοί ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, θεωρούσαν την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ ως «στρατηγικό βήμα». Αλλά κατά την περίοδο Σαρκοζί, η ένταξη της Τουρκίας θεωρήθηκε μέρος της εσωτερικής πολιτικής αυτών των χωρών και η Τουρκία άρχισε να αντιμετωπίζεται μέσα από το πρίσμα της πολιτιστικής ταυτότητας.

«Ισχύς εν τη ενώσει»

Ο πρώτος τη τάξει Τούρκος διπλωμάτης υποστήριξε ότι για την ενίσχυση της ασφάλειας της, θα πρέπει η Ευρώπη να δημιουργήσει το δικό της κέντρο βάρους στην περιοχή, συμπεριλαμβάνοντας την Τουρκία σε αυτό και έτσι να γίνει πιο ανθεκτική απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους. «Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε μια πιο γόνιμη σχέση, μετά από χρόνια εντάσεων, σε μια εποχή όπως προ του Σαρκοζί. Η Τουρκία πρέπει να ενωθεί με την Ευρώπη για να αποτελέσει μια πιο αποτελεσματική δύναμη στην περιοχή», είπε ο Φιντάν μιλώντας στο γαλλικό κανάλι.



Οι ελπίδες της Άγκυρας για ένταξη φαίνεται ότι αναπτερώθηκαν μετά την πρόσφατη επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα, με κεντρικό θέμα συζήτησης το Συριακό. Αναφερόμενος στην επίσκεψη αυτή, ο Φιντάν είπε ότι «η εντύπωσή μας ήταν ότι υπάρχει επιθυμία και από τις δυο πλευρές να ξαναρχίσει ένας διάλογος υψηλού επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ.»



Είναι πιθανόν λοιπόν, όπως φαίνεται να εκτιμά η τουρκική πολιτική ηγεσία, οι εξελίξεις στη Συρία να αναγκάσουν τις Βρυξέλλες να ξαναρχίσουν τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά σε μια ευρύτερη στρατηγική βάση.





