Τρομοκρατική επίθεση- Νέα Ορλεάνη: Σε βίντεο οι αρχές να κάνουν CPR στον δράστη

Bίντεο το οποίο και αποτυπώνει τη στιγμή όπου οι άνδρες της αστυνομίας της Ορλεάνης πραγματοποιούν CPR στο δράστη του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ορλεάνη, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra January 1, 2025

Ο δράστης, προηγουμένως είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τις αστυνομικές αρχές οι οποίες και εν συνεχεία προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν όταν φορτηγάκι του έπεσε πάνω σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

🔴 Almeno 10 persone uccise da un autista di un pick-up che si è lanciato contro la folla a New Orleans. Sono seguiti dei colpi di arma da fuoco.@Emergenza24 #NewOrleans #Usa #breaking #news pic.twitter.com/PP26Afl5ns — DaniDan (@DanieleDann1) January 1, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το χάος που επικρατεί στο σημείο ενώ δείχνουν πολλά θύματα να κείτονται στο έδαφος. Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν από την περιοχή.

Στην συγκεκριμένη περιοχή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει μια υπαίθρια συναυλία και την αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά, με εστιατόρια να προσφέρουν ειδικές προσφορές και παραστάσεις, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε ώρες πριν η Νέα Ορλεάνη φιλοξενήσει το Sugar Bowl το βράδυ της Τετάρτης. Ο ετήσιος αγώνας ποδοσφαίρου κολλεγίων προσελκύει οπαδούς από όλη τη χώρα. Στο φετινό Sugar Bowl θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και το Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ, με τον νικητή να προκρίνεται στους ημιτελικούς των Κολεγιακών Πλέι οφ ποδοσφαίρου.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε το θανατηφόρο περιστατικό «φρικτή πράξη βίας» και ζήτησε προσευχές για τα θύματα και τους πρώτους ανταποκριτές σε μια ανάρτηση στο X.

Όπως ανέφερε οι ακριβείς λεπτομέρειες για το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση, προσθέτοντας ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα.

Οι Αμερικανοί ερευνητές βρήκαν επίσης έναν πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο της επίθεσης με αυτοκίνητο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή αστυνομία FBI.

«Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν του FBI, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη μεγάλη πόλη των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

«Προσευχηθείτε για όσους έχασαν τη ζωή τους» είπε και ζήτησε από το κοινό να αποφύγει να κυκλοφορεί σε απόσταση λιγότερη από οκτώ τετράγωνα γύρω από την οδό Bourbon, όπου συνέβη το περιστατικό.

Από την πλευρά της η επιθεωρήτρια Anne Kirkpatrick, είπε σε δηλώσεις της ότι ο άνδρας οδηγούσε το φορτηγάκι με μεγάλη ταχύτητα. Υποστήριξε ακόμη ότι ο άνδρας επέδειξε «πολύ σκόπιμη συμπεριφορά» και «προσπαθούσε να χτυπήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.