Μπάμπα Βάνγκα: Οι προφητείς για το 2024 που βγήκαν αληθινές 

Γεννημένη το 1911 στο χωριό Ρούπιτε της Βουλγαρίας, η Μπάμπα Βάνγκα ήταν μια τυφλή μυστικίστρια που έγινε διάσημη για την υποτιθέμενη ικανότητά της να βλέπει το μέλλον.

Ανάμεσα στις πιο διάσημες προβλέψεις της - που βγήκαν αληθινές - ήταν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και ο πρόωρος χαμός της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Για το 2024, η Μπάμπα Βάνγκα είχε προφητέψει μια σειρά γεγονότων, μερικά από τα οποία επαληθευτήκαν με εκπληκτικό τρόπο - ενώ άλλες προβλέψεις της για την χρονιά που φεύγει παραμένουν ακόμη ανεκπλήρωτες.

Οι προφητείες που βγήκαν αληθινές

Παγκόσμια οικονομική κρίση

Για το 2024, η τυφλή μάντισσα από την Βουλγαρία είχε προβλέψει μια παγκόσμια οικονομική κρίση που «θα προκαλούσε αυξανόμενες εντάσεις παντού», όπως αναφε αναφέρει η The Mirror.

Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός έριξε την κυβέρνηση στη Γαλλία, οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα νέου «λουκέτου» ενώ στη Βρετανία εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να βασίζονται στις τράπεζες τροφίμων και να παλεύουν με τον πληθωρισμό.

Κλιματική κρίση

Μια άλλη μεγάλη πρόβλεψη από την Μπάμπα Βάνγκα ήταν μια «περιβαλλοντική κατάρρευση» και οι φυσικές καταστροφές το 2024 σίγουρα την επιβεβαίωσαν: πρωτοφανείς πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας, καταστροφικές καταιγίδες στην Ευρώπη και την Αμερική, φονικοί τυφώνες όπως ο Βeryl στην Καραϊβική και ο Γιαγκί στην Ανατολική Ασία, είναι κάποια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον πλανήτη τη χρονιά που φεύγει, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Μάλιστα, το 2024 αναμένεται να χαρακτηριστεί ως το πιο θερμό έτος όλων των εποχών.

Μεγάλα ιατρικά επιτεύγματα

Η Μπάμπα Βάνγκα λέγεται ότι προέβλεψε για το 2024 σημαντικές ιατρικές προόδους στον καρκίνο και τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - και φέτος, ο κόσμος είδε πραγματική πρόοδο.

Οι γιατροί παρουσίασαν νέα διαγνωστικά τεστ ικανά να ανιχνεύσουν τον καρκίνο σε παιδιά κάτω των 18 ετών και υπήρξαν μεγάλες ανακαλύψεις στη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Στον τομέα του Αλτσχάιμερ, οι κλινικές δοκιμές έχουν δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, με την έγκριση θεραπειών που τροποποιούν τη νόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η προφητεία που (ακόμα) δεν έχει βγει αληθινή: Βιολογικός πόλεμος

Μία από τις σημαντικές προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα για το 2024 ήταν η χρήση βιολογικών όπλων από μια ισχυρή χώρα.

Ενώ οι παγκόσμιες εντάσεις είναι υψηλές, ειδικά με τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ευτυχώς αυτό δεν συνέβη - προς το παρόν, τουλάχιστον.

Οι δυστοπικοί «Άνθρωποι σχεδιαστές»

Μια άλλη ανησυχητική πρόβλεψη από την Μπάμπα Βάνγκα – που ευτυχώς δεν έχει επαληθευτεί τη χρονιά που φεύγει - ήταν η δημιουργία «ανθρώπων σχεδιαστών» μέσω της γενετικής χειραγώγησης.

Το όραμα της τυφλής μάντισσας λέγεται ότι αναφερόταν στην πιθανότητα τα ανθρώπινα όντα να κατασκευάζονται στο μέλλον σε εργαστήρια ή να τροποποιούνται γενετικά για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες επιθυμίες των γονιών τους.

Σύμφωνα με το History, η μπαμπα Βάνγκα μπορεί και να εννοούσε ότι «οι άνθρωποι θα μπορούσαν να «βελτιωθούν» σε γενετικό επίπεδο, και έτσι να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γονιών τους».

Όποια κι αν είναι αλήθεια του οράματος, πρόκειται σίγουρα για μία δυστοπία, που - με την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης - ίσως τελικά στο μέλλον βγει αληθινή.

