Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της παράτασης για ένα ακόμη χρόνο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε μήνυμα προς τους χριστιανούς του κόσμου.

Η σημερινή απόφαση της Κνεσέτ σημαίνει ότι το μέτρο αυτό θα ισχύει ως τις 25 Δεκεμβρίου 2025, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αφού 29 από τους 120 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Επτά την καταψήφισαν, ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές είτε απείχαν είτε απουσίαζαν.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ισραήλ να εκδίδει έκτακτα διατάγματα.

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Νετανιάχου

Στο μεταξύ ο Νετανιάχου απευθύνθηκε σήμερα στους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και τους υποσχέθηκε να αγωνιστεί κατά «των δυνάμεων του κακού», την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ρίχνει τη σκιά του στον εορτασμό των Χριστουγέννων για τους χριστιανούς του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών.

«Σε μια περίοδο που το Ισραήλ δίνει μάχη σε επτά μέτωπα, εκτιμούμε βαθιά τη σθεναρή υποστήριξη των χριστιανών φίλων μας σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Επιδιώκουμε την ειρήνη με όλους όσοι επιθυμούν την ειρήνη, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος», τόνισε.

«Το Ισραήλ οδηγεί τον κόσμο στη μάχη κατά των δυνάμεων του κακού και της τυραννίας, αλλά η μάχη μας δεν έχει τελειώσει ακόμη. Με τη στήριξή σας και με τη βοήθεια του Θεού σας διαβεβαιώνω ότι θα επικρατήσουμε. Από την Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος».

Περισσότεροι από 45.000 Παλαιστίνιοι – στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά-- έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων εκεί, έπειτα από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους.

Στο Ισραήλ ζουν περί τους 185.000 χριστιανοί, περίπου το 1,9% του πληθυσμού της χώρας, με τους άραβες χριστιανούς να αποτελούν σχεδόν το 76% της κοινότητας αυτής, σύμφωνα με την ισραηλινή στατιστική υπηρεσία.

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 47.000 χριστιανοί ζουν στα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

