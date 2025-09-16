Ενα μουσείο εικονικής πραγματικότητας για τα δεινά χιλιάδων αντιφρονούντων κρατουμένων στις συριακές φυλακές του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ , δημιούργησε μια συριακή οργάνωση.

Ο οργανισμός «Μουσείο Συριακών Φυλακών» παρουσιάζει τρισδιάστατες εικονικές περιηγήσεις σε φυλακές – ανάμεσά τους και η διαβόητη, υπόγεια φυλακή της Σεντνάγια (Saydnaya) κοντά στη Δαμασκό, το «ανθρώπινο σφαγείο» - μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, καθώς και μελέτες και έρευνες για κέντρα κράτησης.

«Το μουσείο επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανές στη συλλογική μνήμη τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της Συρίας, που συνδέονται με τη βία, τις δολοφονίες και τις φυλακές», δήλωσε ο ιδρυτής του, Άμερ Ματάρ, στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Δείτε εδώ την εικονική ξενάγηση στις συριακές φυλακές

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Σύροι φυλακίστηκαν από το καθεστώς της οικογένειας Άσαντ, η οποία κυβέρνησε τη Συρία για περισσότερα από 50 χρόνια μέχρι την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη φυλακή, έχουν εκτελεστεί ή έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Διαβάστε σχετικά: Φυλακή Σεντνάγια: Τρόφιμοι τρελαμένοι από τα βασανιστήρια – Βίντεο και φωτογραφίες σοκ

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμέντ αλ Σάρα, η οργάνωση συνεργάστηκε με συριακούς και διεθνείς οργανισμούς που ειδικεύονται στους αγνοούμενους και την ποινική δικαιοσύνη για να δημιουργήσει αυτό το εικονικό μουσείο.

«Φοβόμασταν ότι αυτές οι φυλακές θα καταστρέφονταν προτού προλάβουμε να τεκμηριώσουμε την ύπαρξή τους, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να επισκεφτούμε 70 από αυτές», δήλωσε ο Ματάρ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το μουσείο στοχεύει να «τιμήσει τα θύματα, να ενισχύσει τις φωνές των επιζώντων και να συγκεντρώσει στοιχεία για να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».



