Η ιστορική ελληνική ομογένεια στο Χαλέπι αριθμεί περίπου 50 οικογένειες και όλοι οι Έλληνες στο Χαλέπι είναι ασφαλείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία και την ελληνική ομογένεια στο Χαλέπι.

Ειδικότερα, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Δαμασκό και ο Άμισθος Πρόξενος της Ελλάδας στο Χαλέπι βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους Έλληνες του Χαλεπίου, στους οποίους έχει συσταθεί η αποφυγή μετακινήσεων.

Η ελληνική Πρεσβεία έχει δεχθεί 40 αιτήματα Ελλήνων και συνδεδεμένων μελών τους ώστε συμπεριληφθούν σε επιχείρηση μετακίνησης, την οποία θα αναλάβει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η αυτοκινητοπομπή των Ηνωμένων Εθνών θα έχει τελικό προορισμό τη Δαμασκό.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει σε ετοιμότητα για όποια συνδρομή χρειασθεί.

Η Ελλάδα, όπως έπραξε και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, στέκεται πάντοτε αρωγός των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

