Washington Post: Ο Τραμπ πρόσφερε στον δισεκατομμυριούχο Φάινμπεργκ τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Φάινμπεργκ έχει αποδεχθεί την πρόταση, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές δημοσιογράφου της Washington Post.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στίβεν Φάινμπεργκ τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, ανέφερε την Τρίτη δημοσιογράφος της Washington Post σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Φάινμπεργκ έχει αποδεχθεί την πρόταση, ανέφερε ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές.

