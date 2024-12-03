Washington Post: Ο Τραμπ πρόσφερε στον δισεκατομμυριούχο Φάινμπεργκ τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στίβεν Φάινμπεργκ τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, ανέφερε την Τρίτη δημοσιογράφος της Washington Post σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Φάινμπεργκ έχει αποδεχθεί την πρόταση, ανέφερε ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές.

