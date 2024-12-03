Το Κατάρ προειδοποίησε σήμερα ότι η στρατιωτική δράση δεν θα μπορούσε να επιλύσει την κρίση στη Συρία, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση των ανταρτών οι οποίοι πήραν τον έλεγχο του Χαλεπίου και των γύρω περιοχών.

«Η πολιτική λύση είναι ο μόνος τρόπος για να μπει τέλος στα δεινά του συριακού λαού», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ Αλ-Ανσάρι.

«Επιμένουμε στην ανάγκη να προστατέψουμε τους αμάχους από τις συνέπειες αυτής της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Κάνουμε έκκληση σε όλες τις πλευρές για άμεση αποκλιμάκωση και υπογραμμίζουμε την ανάγκη να διασφαλιστεί η είσοδος της βοήθειας», πρόσθεσε.

Το Κατάρ αντιτίθεται στον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και αρνείται να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τη Δαμασκό, παρά την προσέγγιση άλλων χωρών της περιοχής με τη Συρία τα τελευταία χρόνια.

Το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Συρία το 2011 μετά την εντολή που έδωσε ο Άσαντ για ωμή καταστολή μιας εξέγερσης που μετατράπηκε σε σύγκρουση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 500.000 και πλέον ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων και την επέμβαση ξένων δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Κατάρ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύρους σε συντονισμό με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι "στο πολιτικό επίπεδο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια στην περιοχή για την υλοποίηση των προσδοκιών του συριακού λαού".

Δεν επιβεβαίωσε τα σχέδια συνομιλιών για τη Συρία μεταξύ Ιρανών, Ρώσων και Τούρκων αξιωματούχων στο προσεχές Φόρουμ της Ντόχα, μια ετήσια διάσκεψη για τον πολιτικό διάλογο, σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν επίθεση αστραπή στη βορειοδυτική Συρία στις 27 Νοεμβρίου, καταλαμβάνοντας δεκάδες τοποθεσίες καθώς και μεγάλο μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, του Χαλεπίου.

Οι μάχες και οι βομβαρδισμοί, οι πρώτοι σε αυτή την κλίμακα από το 2020, έχουν προκαλέσει τον θάνατο 514 ανθρώπων, ανάμεσά τους 92 άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

