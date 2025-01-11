Σβάστικες και σε δεύτερη συναγωγή στο Σίδνεϊ

Σβάστικες ζωγραφίστηκαν στον περίβολο δεύτερης συναγωγής του Σίδνεϊ και αντισημιτικά γκραφίτι διαπιστώθηκε πως έγιναν σε σπίτι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Αυστραλίας, γεγονότα παρόμοια με της προηγουμένης.

Ο βανδαλισμός έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οπτικό υλικό που δημοσίευσαν μέσα ενημέρωσης εικονίζει το ναζιστικό σύμβολο σχηματισμένο με κόκκινη μπογιά σε τοίχο στον εξωτερικό χώρο της συναγωγής, στη συνοικία Νιούταουν.

Άλλη συναγωγή βρέθηκε να έχει υποστεί φθορές και να έχει βεβηλωθεί με σβάστικες τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, κατά την αστυνομία.

«Αυτοί οι τύποι είναι αποφασισμένοι να διχάσουν την κοινότητά μας», ήταν η αντίδραση του Κρις Μινς, του πολιτειακού πρωθυπουργού στη Νέα Νότια Ουαλία (νοτιοανατολικά), όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ.

«Θα καταδικάζουμε πάντα αυτές τις ενέργειες για αυτό που είναι: τερατώδεις και φρικαλέες», πρόσθεσε.

Οι βανδαλισμοί των συναγωγών καταγράφονται έναν μήνα και κάτι αφού μασκοφόροι διέπραξαν εμπρησμό σε συναγωγή σε προάστιο της Μελβούρνης (νοτιοανατολικά), προκαλώντας ζημιές στο κτίριο — η ενέργεια χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από τις αρχές κι οδήγησε στη δημιουργία νέας, ειδικής μονάδας της αστυνομίας αρμόδιας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Χθες ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι επανέλαβε τη θέση πως δεν υπάρχει «θέση στην Αυστραλία» για «αυτό το είδος εγκληματικής δραστηριότητας».

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχουν καταγραφεί πολλές διαδηλώσεις, τόσο υπέρ των Παλαιστινίων όσο και υπέρ των Ισραηλινών, που τροφοδότησαν την ένταση στην Αυστραλία, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

