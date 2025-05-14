Αγωγές κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απειλή του να παρακρατήσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τις πολιτείες που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα επιβολής του νόμου για τους μετανάστες, έχουν υποβάλλει 20 πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι 20 Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς που εκπροσωπούν τις πολιτείες ισχυρίζονται σε δύο αγωγές που κατατέθηκαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ την Τρίτη ότι η απειλή του Αμερικανού προέδρου θα επηρεάσει τη λειτουργία των υπηρεσιών των πολιτειών, όπως αναφέρει το Axios.

Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι η παρακράτηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα επηρεάσει τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών από καταστροφές, καθώς και την κατασκευή έργων υποδομής, όπως σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, γέφυρες και υποδομές αεροδρομίων.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικά διατάγματα τον περασμένο μήνα που έδιναν εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταγράψουν τις «πόλεις-καταφύγια» που δεν συμμορφώνονται με την ατζέντα του για τη μετανάστευση, με τον Λευκό Οίκο να προσθέτει ότι όσες πολιτείες δεν συμμορφώνονται με την πολιτική του «ενδέχεται να απολέσουν την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση».

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος ηγείται των δύο αγωγών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη δήλωσε ότι οι απειλές του Τραμπ για περικοπή των κονδυλίων που προορίζονται για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και συντήρηση υποδομών αποτελούν «μια κατάφωρα παράνομη προσπάθεια εκφοβισμού των πολιτειών» ώστε να εφαρμόσουν την ατζέντα του.

Η πρώτη αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) και άλλων υπηρεσιών, υποστηρίζει ότι οι όροι της κυβέρνησης Τραμπ για τη χρηματοδότηση είναι «αντισυνταγματικοί».

Από την πλευρά της, η Γενική Εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, Άντρεα Τζόι Κάμπελ, σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι όροι του Τραμπ «υπερβαίνουν τη νόμιμη εξουσία της FEMA, καθώς το Κογκρέσο έχει διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για να βοηθήσει τις πολιτείες να προετοιμαστούν, να προστατευτούν, να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από καταστροφικές καταστροφές».

Η δεύτερη αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι και του υπουργείου Μεταφορών επικαλείται ένα παρόμοιο επιχείρημα σχετικά με τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων υποδομής.

Οι πολιτείες που συνυπογράφουν τις δύο αγωγές είναι η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, η Χαβάη, το Ιλινόις, το Μέιν, η Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, η Μινεσότα, η Νεβάδα, το Νιου Τζέρσεϊ, το Νέο Μεξικό, η Νέα Υόρκη, το Όρεγκον, το Ρόουντ Άιλαντ, το Βερμόντ, η Ουάσινγκτον και το Ουισκόνσιν.

«Βιώνουμε έναν υφέρποντα αυταρχισμό σε αυτήν τη χώρα και ως λαός πρέπει να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε», δήλωσε ο Πίτερ Νερόνα, γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, όπου κατατέθηκε η αγωγή, σε ανακοίνωσή του.

«Χρησιμοποιώντας την ασφάλεια των Αμερικανών ως δικαιολογία, η κυβέρνηση Τραμπ υπονομεύει για άλλη μια φορά παράνομα το Κογκρέσο, εκφοβίζοντας τις πολιτείες ώστε να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, να θεσπίζουν πολιτικές και νόμους που εξυπηρετούν καλύτερα τους κατοίκους τους», πρόσθεσε ο Νερόνα

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεάι, σχολιάζοντας τις αγωγές, δήλωσε: «Οι Αμερικανοί θα ήταν όλοι σε καλύτερη θέση αν αυτοί οι Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς εστίαζαν στη δίωξη εγκληματιών και στη συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστών γκάνγκστερ στις κοινότητές τους αντί να παίζουν πολιτικά παιχνίδια».



