Μόσχα: Οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στην Τουρκία ισχύουν

Αινιγματική είναι η στάση της ρωσικής κυβέρνησης όσον αφορά τη σύνθεση της ρωσικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Τουρκία. Η ρωσική κυβέρνηση δεν ανακοινώνει ακόμη τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σίγουρα θα περιμένει την ουκρανική πλευρά την Πέμπτη να εμφανιστεί για απευθείας συνομιλίες, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε ερώτηση του πρακτορείου TASS.

Η προσφορά του Πούτιν για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας την Πέμπτη ισχύει, τόνισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Ωστόσο, ο Ρώσος αξιωματούχος δεν αποκάλυψε ποιος θα βρίσκεται εκεί από την πλευρά της Μόσχας. Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας θα ανακοινωθεί όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δώσει την εντολή, αρκέστηκε να αναφέρει.

Σχολιάζοντας εξάλλου την αναφορά ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είναι έτοιμος να συζητήσει την ανάπτυξη πυρηνικών αεροσκαφών στην Ευρώπη, ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι η διάδοση των πυρηνικών όπλων δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ολόκληρο το σύστημα στρατηγικής σταθερότητας και ασφάλειας στον κόσμο βρίσκεται σε αξιοθρήνητη κατάσταση... Η ρωσική ομοσπονδία, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα θα πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση στρατηγικής ασφάλειας σημείωσε.

Οι ημερομηνίες της επίσκεψης του Πούτιν στο Ιράν δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, διευκρίνισε ακόμα Ο Πεσκόφ.

O Ρώσος βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι δήλωσε στο μεταξύ ότι η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία την Πέμπτη θα γίνει γνωστή το βράδυ της Τετάρτης, και ότι θα μπορούσε να συζητηθεί μια ανταλλαγή κρατουμένων με βάση την αρχή «όλοι για όλους», που πρότεινε ο Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αποκλειστικά με τον Πούτιν, και όχι τον Σεργκέι Λαβρόφ ή κάποιον άλλο Ρώσο αξιωματούχο.

Το Κίεβο θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες στην Τουρκία μόλις υπάρξει σαφήνεια σχετικά με τη συμμετοχή του Πούτιν, ξεκαθάρισε στο Reuters ουκρανική διπλωματική πηγή, απαντώντας στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

