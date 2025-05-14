Λογαριασμός
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πόλη στην ανατολική Ουκρανία

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα

Μόσχα: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πόλη στην ανατολική Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Μιχαΐλιβκα, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα. 

