Συρία: Αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε στη Σουέιντα

Μια πρώτη αυτοκινητοπομπή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε σήμερα στην πόλη Σουέιντα, στη νότια Συρία, σύμφωνα με ένα στέλεχος της συριακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Μια εύθραυστη εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ σήμερα σε αυτήν την επαρχία, όπου τις προηγούμενες ημέρες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, στις συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε να μπαίνει στην πόλη το κομβόι των λευκών οχημάτων που έφεραν το σύμβολο της Ερυθράς Ημισελήνου. «Είναι η πρώτη αυτοκινητοπομπή που έρχεται μετά τα τελευταία γεγονότα, βρίσκεται τώρα στην πόλη», είπε ο Όμαρ αλ Μαλίκι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Διευκρίνισε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, σε συντονισμό με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές.

Το κομβόι αποτελείτο από 32 οχήματα που μετέφεραν τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, καύσιμα και σάκους για πτώματα. Το νεκροτομείο του κρατικού νοσοκομείου της πόλης είναι γεμάτο με πτώματα και πολλά κείτονται έξω από το κτίριο, όπως διαπίστωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή τηλεόραση Kan, το Ισραήλ έστειλε επίσης ιατροφαρμακευτική βοήθεια στη Σουέιντα, σε συντονισμό με την Ουάσινγκτον και τη Συρία.

Κάτοικοι της πόλης είπαν ότι στη Σουέιντα έχει διακοπεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση.

Η κυβέρνηση ανέφερα ότι ένα δεύτερο κομβόι των συριακών αρχών, αποτελούμενο από 40 φορτηγά και συνοδευόμενο από τρεις υπουργούς, δεν μπόρεσε να μπει στη Σουέιντα. Το υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι ένοπλοι πολιτοφυλάκες που υπάγονται στον σεΐχη Χεκμάτ αλ Χίτζρι το εμπόδισαν.

Ο Αλ Χίτρζι είναι ένας Δρούζος ιερωμένος που ασκεί σημαντική επιρροή. Βρίσκεται στο στόχαστρο της Δαμασκού επειδή ζήτησε διεθνή προστασία για τους Δρούζους και απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σήμερα, δήλωσε ότι «κάθε βοήθεια που φτάνει στη Σουέιντα μέσω οργανισμών και διεθνών μερών είναι καλοδεχούμενη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

