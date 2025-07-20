Νέο κύμα καύσωνα -το τρίτο από την αρχή του καλοκαιριού-πλήττει από σήμερα την Ιταλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η Τρίτη, με θερμοκρασία που στην Σικελία μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του 2001 και να ξεπεράσει τους 48,8 βαθμούς. Αν τελικά συμβεί, δεν θα θα πρόκειται μόνο για ιταλικό, αλλά και για πανευρωπαϊκό ρεκόρ.

Στην Σαρδηνία, επίσης, μεθαύριο το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζήτησαν απο τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Μια ακόμη περιοχή που θα πληγεί από τον καύσωνα είναι εκείνη της Απουλίας, με πρωτεύουσα το Μπάρι, όπως και μεγάλο μέρος της κεντρικής Ιταλίας.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η μεγάλη ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη το βράδυ. Στη βόρεια Ιταλία, αντιθέτως, αύριο αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

