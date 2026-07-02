Συρία: Ανοίγει δίαυλο προς Χεζμπολάχ εν μέσω επίσκεψης στη Βηρυτό και αμερικανικών πιέσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη Βηρυτό την Πέμπτη 2/7, ότι η Συρία είναι ανοιχτή σε συνάντηση με τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, «εφόσον το απαιτούν τα συμφέροντα», σύμφωνα με το λιβανέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Άσααντ αλ-Σιμπάνι συναντήθηκε με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου Ζοζέφ Αούν και του προέδρου της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι, συμμάχου της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη εκεί μετά την περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο συριακών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ-Σαρά έχει προηγουμένως διαψεύσει όσα αποκάλεσε φήμες περί οποιασδήποτε συριακής παρουσίας που θα εισέλθει στον Λίβανο.

Οι πρώην αντάρτες και διοικητές που πλέον κυβερνούν τη Συρία πολεμούσαν για χρόνια εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ εκείνη είχε αναπτυχθεί στη Συρία για να στηρίξει τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Τώρα που βρίσκονται στην εξουσία, καλούνται να ρυθμίσουν προσεκτικά συμμαχίες και στρατιωτικές κινήσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί σχετική σταθερότητα στη Συρία, η οποία εξακολουθεί να ανακάμπτει από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Ο Σιμπάνι είπε ότι το «ζήτημα της Χεζμπολάχ» δεν τέθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στον Λίβανο την Πέμπτη, αλλά ότι η Συρία είναι ανοιχτή σε συνάντηση με την οργάνωση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου. Δεν δημοσιεύθηκαν άμεσα περαιτέρω δηλώσεις του Σιμπάνι.

Σε ανακοίνωση του Αούν αναφερόταν ότι οι γειτονικές χώρες Συρία και Λίβανος επιθυμούν η μία τη σταθερότητα της άλλης και ότι ο Σαρά τον διαβεβαίωσε πως η Συρία δεν θα πάρει θέση στα εσωτερικά ζητήματα του Λιβάνου.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας υπό τον πρώην διοικητή της αλ Κάιντα, Σαρά, έχει αναδειχθεί σε σύμμαχο των ΗΠΑ από τότε που οι δυνάμεις του ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024, και σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει εκτός του περιφερειακού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν.

Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ που έχει επιφέρει εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλα τμήματα του νότιου Λιβάνου. Οι αμερικανικής χορηγίας προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός έχουν μειώσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να φέρουν ειρήνη.

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι μίλησε με τον Σαρά για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, αφού προηγουμένως επέκρινε το Ισραήλ για υπερβολικούς θανάτους αμάχων στον Λίβανο. «Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ, γιατί, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι το κάνει καλύτερα», είπε ο Τραμπ.

Δαμασκός: Επιφυλακτική απέναντι σε εμπλοκή στον πόλεμο

Έκτοτε, ο Σαρά έχει δηλώσει, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα, ότι «οι φήμες που κυκλοφορούν περί εισόδου της Συρίας στον Λίβανο είναι παντελώς αβάσιμες».

Το Reuters μετέδωσε τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ είχαν ενθαρρύνει τη Συρία να εξετάσει την αποστολή δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όμως η Δαμασκός εμφανιζόταν απρόθυμη να αναλάβει μια τέτοια αποστολή, φοβούμενη ότι θα παρασυρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα οξύνει τις σεκταριστικές εντάσεις σε Συρία και Λίβανο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, απέρριψε το δημοσίευμα περί αμερικανικών ενθαρρύνσεων προς τη Συρία για αποστολή δυνάμεων στον Λίβανο ως «ψευδές και ανακριβές».

Η Συρία για χρόνια κυριαρχούσε στον Λίβανο υπό την οικογένεια Άσαντ, στέλνοντας δυνάμεις το 1976 κατά τον εμφύλιο πόλεμο του 1975–1990 και ελέγχοντας την πολιτική ζωή της χώρας μετά τον πόλεμο έως την απόσυρσή της το 2005.

Οποιαδήποτε συριακή επέμβαση θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σεκταριστικές εντάσεις τόσο στη Συρία όσο και στον Λίβανο, που φιλοξενούν ένα μωσαϊκό δογμάτων, περιλαμβανομένων Σουνιτών και Σιιτών Μουσουλμάνων, Χριστιανών και Δρούζων.

Πηγή: skai.gr

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