Το Βατικανό αφόρισε έξι λεφεβριανούς κληρικούς επειδή «προχώρησαν σε σχισματική πράξη»

Το Βατικανό αφόρισε έξι υπερσυντηρητικούς λεφεβριανούς κληρικούς λόγω του ότι «προχώρησαν σε πράξη σχισματικής φύσεως». Πρόκειται για δυο λεφεβριανούς επισκόπους και τέσσερις ιερείς, οι οποίοι χειροτονήθηκαν χθες στην Ελβετία, χωρίς την άδεια και ενάντια στη βούληση του πάπα Λέοντα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την υπηρεσία του Βατικανού, αρμόδια για την ορθότητα της πίστεως. Η Αγία Έδρα υπογραμμίζει, επίσης, ότι πρόκειται να ληφθεί ανάλογη απόφαση για όσους λαϊκούς αποφασίσουν να στηρίξουν, με σταθερή συμμετοχή στις λειτουργίες τους, τους αφορισμένους κληρικούς. Παράλληλα, όποιο μυστήριο τελέσουν θα πρέπει να θεωρείται άκυρο.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εξήγησε ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο να επιτευχθεί και πάλι η πλήρης κοινωνία του εκκλησιαστικού κινήματος που είχε ιδρύσει ο καθολικός επίσκοπος Μαρσέλ Λεφέβρ, με την Αγία Έδρα, αλλά ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν προέκυψε. «Παρά τα όσα συνέβησαν, ελπίζω να μπορέσει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να βρεθεί μια λύση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Οι λεφεβριανοί απορρίπτουν, μεταξύ των άλλων, τα ανοίγματα της Καθολικής Εκκλησίας προς τους διαζευγμένους, τους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες, θεωρούν ότι «ο πάπας ταπεινώνεται» και ότι «η Εκκλησία πρέπει πάντα να ακολουθεί την οδό της παράδοσης» ενώ είναι θιασώτες της λειτουργίας στην λατινική γλώσσα.

Συνολικά, οι λεφεβριανοί μετρούν 720 ιερείς, περίπου 700 εκκλησίες και μισό εκατομμύριο πιστούς σε όλο τον κόσμο. Ο Γάλλος, καθολικός κληρικός Μαρσέλ Λεφέβρ , το 1970 είχε ιδρύσει, στην Ελβετία, την «Αδελφότητα Πίο ο Δέκατος». Μετά από πέντε χρόνια, η Αγία Έδρα διέταξε την διάλυσή της, αλλά ο Λεφέβρ δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση. Το 1988 διόρισε τέσσερις επισκόπους, την έγκριση του Βατικανού, προκαλώντας τον αφορισμό του ίδιου και των συγκεκριμένων υψηλόβαθμων κληρικών, από τον πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β'. Το 2009, ο πάπας Βενέδικτος προσπάθησε να πετύχει μια επαναπροσέγγιση, δίνοντας το «ελεύθερο» στην τέλεση λειτουργίας στα λατινικά και αποσύροντας την απόφαση αφορισμού των επισκόπων που είχαν διοριστεί πριν δυο δεκαετίες. Ο πάπας Φραγκίσκος το 2019 ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία για την ορθότητα της πίστεως, να ασχοληθεί με την δράση του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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