FT: Η OpenAI σε συζητήσεις για την παραχώρηση ποσοστού 5% στην κυβέρνηση Τραμπ

Η OpenAI, η δημιουργός του ChatGPT, φέρεται να συζητά την παραχώρηση ποσοστού 5% στην κυβέρνηση Τραμπ, εν μέσω αυξανόμενου κυβερνητικού ελέγχου στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times και μεταδίδει το CNN.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει και άλλες αμερικανικές εταιρείες AI που θα παραχωρήσουν στην κυβέρνηση παρόμοια ποσοστά, ανέφεραν οι Financial Times την Πέμπτη, επικαλούμενοι δύο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «πρώιμες συνομιλίες».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υποστήριξε ότι η ρύθμιση αυτή θα επέτρεπε στο κοινό να μοιραστεί τα οικονομικά οφέλη της AI, ανέφερε το FT. Η OpenAI δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένα ποσοστό 5% στην εταιρεία θα άξιζε περίπου 42,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τον πιο πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI. Το μοίρασμα του πλούτου με το κοινό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις αντιδράσεις κατά της AI, η οποία απειλεί θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με κορυφαία στελέχη της AI για να συζητήσουν την παραχώρηση ποσοστού στο κοινό στις εταιρείες τους. Δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει διάφορες επιλογές για συνεργασίες με εταιρείες AI που θα επέτρεπαν στην κυβέρνηση να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του κλάδου.

Η OpenAI και η ανταγωνίστριά της Anthropic, η δημιουργός του Claude AI, έχουν δει και οι δύο την κυκλοφορία των επερχόμενων μοντέλων τους να καθυστερεί λόγω του κυβερνητικού ελέγχου. Η Anthropic δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήρε τους ελέγχους εξαγωγών στα πιο προηγμένα μοντέλα της, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας και αξιωματούχων.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την OpenAI να περιορίσει την κυκλοφορία του επερχόμενου μοντέλου της GPT 5.6 σε έναν μικρό αριθμό εγκεκριμένων από την κυβέρνηση συνεργατών λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του, δήλωσε στο CNN τον περασμένο μήνα μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Κρατικά μερίδια

Ο Άλτμαν και άλλα στελέχη της OpenAI πρότειναν οι κορυφαίες εταιρείες AI της Αμερικής να διαθέσουν το 5% των μετοχών τους σε έναν φορέα παρόμοιο με το Μόνιμο Ταμείο της Αλάσκας (Alaska Permanent Fund), ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο που επενδύει τον πετρελαϊκό πλούτο της πολιτείας σε μετοχές και καταβάλλει μερίσματα στην πολιτειακή κυβέρνηση, σύμφωνα με το FT.

Οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να απαιτεί πράξη του Κογκρέσου για να εφαρμοστεί, ανέφερε το FT, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Είναι ασαφές εάν άλλες εταιρείες AI υποστηρίζουν τις προτάσεις.

Τον Απρίλιο, η OpenAI τάχθηκε υπέρ ενός «ταμείου δημόσιου πλούτου», το οποίο «παρέχει σε κάθε πολίτη –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν επενδύσει σε χρηματοπιστωτικές αγορές– μερίδιο στην οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την AI».

Ο Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική ηγεσία στην AI και σε άλλες προηγμένες τεχνολογίες προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στην κατασκευάστρια εταιρεία μικροτσίπ Intel, μια επένδυση αξίας 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.