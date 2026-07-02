Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ Σαϊμπάνι, πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Βηρυτό, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους του Λιβάνου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, συνάντηση με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, στενό σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Νωρίτερα έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ζοζέφ Αούν.

Η επίσκεψη διεξάγεται ενώ η Δαμασκός διαμηνύει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον Λίβανο, παρά τις αμερικανικές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Ιούνιο, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως συζήτησε με τον Σύρο πρόεδρο, Άχμαντ αλ Σάρα, για το ζήτημα της Χεζμπολάχ, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στο Ισραήλ ότι προκαλεί υπερβολικές απώλειες αμάχων στον Λίβανο και δεν ολοκληρώνει την αποστολή αφοπλισμού της οργάνωσης. «Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ, διότι πιστεύω ότι θα το χειριστεί αποτελεσματικότερα», είχε αναφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταδώσει τον Μάρτιο διεθνή μέσα, οι ΗΠΑ ενθάρρυναν τη Συρία να εξετάσει την αποστολή δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να συνδράμει στη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η Δαμασκός εμφανίζεται επιφυλακτική, φοβούμενη ότι θα συρθεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση και θα αναζωπυρώσει εθνοτικές εντάσεις τόσο στη Συρία όσο και στον Λίβανο.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Σαϊμπάνι στον Λίβανο. Είχε προηγηθεί το ταξίδι του τον Οκτώβριο του 2025, η πρώτη επίσκεψη Σύρου υψηλόβαθμου αξιωματούχου στη χώρα μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, με στόχο το άνοιγμα νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις. Τον Μάιο, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Ναουάφ Σαλάμ, είχε επισκεφθεί τη Δαμασκό.

Οι νέες συριακές αρχές διατηρούν εχθρική στάση έναντι της Χεζμπολάχ, συμμάχου του ανατραπέντος Άσαντ, και τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινώσει συλλήψεις φερόμενων πυρήνων συνδεδεμένων με την οργάνωση, η οποία αρνείται ότι διατηρεί παρουσία στη Συρία. Από τα τέλη του 2024, οι γραμμές ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ μέσω Συρίας έχουν διακοπεί, ενώ οι συριακές αρχές δηλώνουν ότι απέτρεψαν απόπειρες διακίνησης όπλων με προορισμό τον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι ο συριακός στρατός παρενέβη στον Λίβανο το 1976, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975–1990), και άσκησε επιρροή στην πολιτική ζωή της χώρας έως την αποχώρησή του το 2005, ενώ έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία Λιβανέζων αξιωματούχων.

Οι πρώην αντάρτες και διοικητές της αλ Κάιντα που σήμερα κατέχουν θέσεις εξουσίας στη Συρία είχαν πολεμήσει για χρόνια τη Χεζμπολάχ. Πλέον, επιδιώκουν ισορροπία ανάμεσα σε συμμαχίες και στρατιωτικές επιλογές, με στόχο τη διατήρηση σχετικής σταθερότητας στη χώρα έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου.

Τυχόν συριακή επέμβαση στον Λίβανο θα μπορούσε να οξύνει εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις και στις δύο χώρες, όπου συνυπάρχουν σουνίτες, σιίτες, χριστιανοί και δρούζοι, απειλώντας να αναζωπυρώσει παλιές διαιρέσεις.

Πηγή: skai.gr

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