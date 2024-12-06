Ένα βήμα πριν την καθολική απαγόρευση στις ΗΠΑ το TikTok

Ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε συνταγματικό τον νόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ.

Το TikTok έχασε την προσπάθειά του να καταργήσει έναν νόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαγόρευση της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε τον νόμο με απόφαση την Παρασκευή απορρίπτοντας το επιχείρημα του TikTok ότι ο νόμος ήταν αντισυνταγματικός. Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι ο νόμος δεν «αντιβαίνει την Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών» ούτε «παραβιάζει την εγγύηση της πέμπτης τροπολογίας για την ίση προστασία των νόμων».

Η απόφαση φέρνει τη δημοφιλή πλατφόρμα ένα βήμα πιο κοντά στο να απαγορευτεί στις ΗΠΑ εκτός εάν μπορέσει να πείσει την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance να το πουλήσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 19 Ιανουαρίου 2025.



Πηγή: skai.gr

