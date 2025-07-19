Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο CEO της εταιρείας δεδομένων Astronomer, μετά τον σάλο που προκλήθηκε σε συναυλία των Coldplay, όπου πιάστηκε στην kiss cam να κάνει αγκαλιές με την υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας.

Δύο ημέρες αφότου η σκηνή αυτή έγινε viral στο διαδίκτυο, καθώς ο Άντι Μπάιρον και η Κρίστιν Κάμποτ προσπάθησαν να κρυφτούν από την κάμερα, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση πως διεξάγει έρευνα για το ζήτημα, και στη συνέχεια επιβεβαίωσε πως ο διευθύνων σύμβουλός της Astronomer τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

«Η Astronomer είναι προσηλωμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας» αναφέρει ανακοίνωση. «Οι ηγέτες μας θα πρέπει να θέτουν τα πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λογοδοσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το ζήτημα και θα έχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες να μοιραστούμε πολύ σύντομα».

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Πιτ Ντετζόι διορίστηκε προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, τόσο ο Μπάιρον όσο και η Κάμποτ είναι παντρεμένοι με παιδιά, αλλά μένουν σε διαφορετικές διευθύνσεις από αυτές που αναφέρονται ως τόπος συζυγικής κατοικίας.

Mετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης τους, η απατημένη σύζυγος του Μπάιρον, Μέγκαν Κέριγκαν Μπάιρον, φέρεται να διέγραψε τους λογαριασμούς της στα social media. Το ίδιο έκανε και η «πέτρα του σκανδάλου» Κάμποτ, η οποία έσβησε τον λογαριασμό από το Facebook.

Πηγή: skai.gr

