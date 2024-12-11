Ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια σε τρία εκατομμύρια ανθρώπους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη το 2025.

Στόχος είναι να βοηθηθεί «το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας, που εκτιμάται σε 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους και 900.000 ανθρώπους στη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο ΟΗΕ στην έκκλησή του.

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες αυξήθηκαν στη Δυτική Όχθη λόγω της "επιδείνωσης της κατάστασης".

Η έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια υπογραμμίζει επίσης ότι ο ΟΗΕ και οι εταίροι του υπολογίζουν ότι τουλάχιστον 6,6 δισ. δολάρια (6,3 δισ. ευρώ) χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες 3,3 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ωστόσο, ξεκινώντας από την αρχή ότι οι παράγοντες που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα συνεχίσουν να έχουν περιορισμούς στη δράση τους λόγω κυρίως "αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν" από το Ισραήλ, η έκκληση επικεντρώνεται στις "πιο επιτακτικές και πιο κρίσιμες ανάγκες".

Ως εκ τούτου, τα Ηνωμένα Έθνη, που καλούν το Ισραήλ να "άρει όλα τα εμπόδια στη βοήθεια και να διευκολύνει πλήρως τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διανομής βασικών αγαθών στους Παλαιστίνιους που τα χρειάζονται", ζητούν συνολικά 4,07 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν 3 εκατομμύρια ανθρώπους το προσεχές έτος.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.206 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων και περιλαμβάνει τους ομήρους που πέθαναν ή σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκείνη την ημέρα, 251 άνθρωποι απήχθησαν από το ισραηλινό έδαφος. Συνολικά 96 παραμένουν όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων 34 έχουν δηλωθεί νεκροί από τον στρατό.

Η ισραηλινή επίθεση μετρά περισσότερους από 44.800 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στην έκκλησή του, ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι «η ταχύτητα και το μέγεθος των σφαγών και των καταστροφών στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία».

«Ταυτόχρονα, η βία στη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί σε μεγάλο βαθμό» και «υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η κατάσταση στη Δυτική Όχθη να επιδεινωθεί επίσης», προσθέτει ο ΟΗΕ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

