Αρνείται για ακόμα μία φορά το Κρεμλίνο ότι οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν κατά λάθος το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου στο Καζακστάν σκοτώνοντας 38 ανθρώπους.

Παρά την επιμονή του Μπακού, που δηλώνει ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά,το Κρεμλίνο διά του εκπροσώπου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε για ακόμα μία φορά την ευθύνη.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε ότι το επιβατικό αεροσκάφος της Αζερμπαϊτζάν, πυροβολήθηκε «από το έδαφος» πάνω από τη ρωσική πόλη Γκρόζνι όπου επρόκειτο να προσγειωθεί.

Η Ρωσία είπε ότι η αεράμυνα της δούλευε εκείνη τη στιγμή αποκρούοντας ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά δεν παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε το αεροπλάνο.

Ο Αλίεφ, στενός σύμμαχος της Μόσχας, επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι η «ενοχή» βαρύνει τη Ρωσία και την κατηγόρησε για «απόκρυψη» των πραγματικών αιτιών.

«Μας ενδιαφέρει μια απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της καταστροφής», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της επιτροπής», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι Ρώσοι «ειδικοί συνεργάζονται πλήρως».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τηλεφώνησε στον Αλίεφ δύο φορές μετά την καταστροφή.

Το Κρεμλίνο είπε ότι ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε ρωσικό εναέριο χώρο, ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναγνώρισε ότι η Μόσχα είναι υπεύθυνη για την καταστροφή.

Ο Αλίεφ εξέφρασε την οργή του για τον χειρισμό της συντριβής από τη Μόσχα. Άσκησε σφοδρή κριτική και ζήτησε συγγνώμη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καλώντας τη Μόσχα να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για τον «εγκληματικό» πυροβολισμό του αεροπλάνου.

Ο Αλίεφ είπε ότι τα μέτρα αεράμυνας για το Γκρόζνι - την πρωτεύουσα της ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας - ανακοινώθηκαν μόνο αφού το αεροπλάνο «πυροβολήθηκε από το έδαφος».

Το Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζει επίσης ότι το αεροπλάνο ήταν γεμάτο τρύπες και ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνάς του δείχνουν ότι χτυπήθηκε κατά λάθος από ρωσικό πύραυλο αεράμυνας.



