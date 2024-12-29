Azerbaijan Airlines: Στη Βραζιλία τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους

Τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη στο Καζακστάν θα σταλούν στη Βραζιλία για να εξεταστούν εκεί, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

«Η ερευνητική επιτροπή (…) αποφάσισε να στείλει τους καταγραφείς πτήσεις (σ.σ. τα μαύρα κουτιά) στο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Αεροπορικών Δυστυχημάτων (CENIPA) της Βραζιλίας, η οποία είναι επίσης η χώρα κατασκευής των αεροσκαφών Embraer» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν στο Γκρόζνι της Τσετσενίας, φαίνεται ότι καταρρίφθηκε από ρωσικό αντιαεροπορικό πύραυλο. Από τη συντριβή του σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι.

Αμερόληπτη έρευνα ζητά η ΙΑΤΑ

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) ζήτησε από την πλευρά της να γίνει μια έρευνα εις βάθος, αμερόληπτη και με διαφάνεια, για τη συντριβή του αεροσκάφους. Εφόσον αποδειχθεί ότι καταρρίφθηκε από «μαχητές», οι υπεύθυνοι θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε.

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων» είπε ο γενικός διευθυντής του μη κρατικού οργανισμού, Γουίλι Γουόλς.

«Από σεβασμό για τους 38 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και για εκείνους που επέζησαν πρέπει να ανακαλύψουμε τα αίτια αυτής της καταστροφής και να λάβουμε μέτρα για να μην επαναληφθεί ποτέ», τόνισε. «Τα πολιτικά αεροσκάφη δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος, σκοπίμως ή κατά λάθος, στρατιωτικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μια προκαταρκτική έκθεση θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα σε 30 ημέρες. «Εάν το συμπέρασμα είναι ότι η τραγωδία αυτή οφείλεται σε μαχητές, οι δράστες θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Η ΙΑΤΑ εκπροσωπεί περίπου 340 αεροπορικές εταιρείες που καλύπτουν σχεδόν το 80% των παγκόσμιων αερομεταφορών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιλχάμ Αλίγιεφ συζήτησαν ξανά τηλεφωνικά την Κυριακή για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο Interfax.

«Ο Πούτιν και ο Αλίγιεφ συνέχισαν να συζητούν διάφορα θέματα σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους της Αζερμπαϊτζάν» αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Η είδηση έρχεται στη σκιά των επικρίσεων του Αλίγιεφ κατά της Μόσχας, την οπoία κατηγόρησε ότι επιχείρησε να αποκρύψει ότι ευθυνόταν για την αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν.

«Έχουμε κοινοποιήσει ξεκάθαρα τα αιτήματά μας στη ρωσική πλευρά, παραδόθηκαν ήδη στις 27 Δεκεμβρίου. Ποια ήταν αυτά; Πρώτον, η ρωσική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το Αζερμπαϊτζάν. Δεύτερον, να παραδεχτεί την ενοχή της. Τρίτον, να τιμωρήσει τους ένοχους, να τους θέσει ποινικά υπεύθυνους και να καταβάλει αποζημίωση τόσο στο κράτος όσο και στους τραυματίες, επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Αυτοί είναι οι όροι μας. Ο πρώτος ικανοποιήθηκε το Σάββατο. Ελπίζω οι υπόλοιπες απαιτήσεις μας επίσης να ικανοποιηθούν», διεμήνυσε ο Αλίγιεφ.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.