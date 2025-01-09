Νέες απειλές Φίτσο: Η Σλοβακία θα λάβει σκληρά μέτα κατά της Ουκρανίας αν δεν λυθεί το ζήτημα της διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, προειδοποίησε εκ νέου ότι η κυβέρνηση της χώρας θα λάβει σκληρά μέτρα κατά της Ουκρανίας αν δεν λυθεί το πρόβλημα της διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιανουαρίου 2025 διακόπηκε η διαμετακόμιση του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας καθώς δεν ανανεώθηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

