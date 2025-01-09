Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναρρώνει από πνευμονία, στο σπίτι της στο Ανόβερο της Γερμανίας και λόγω της κατάστασης της υγείας της, η Κομισιόν καθυστερεί την παρουσίαση της «Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας». Πρόκειται για ένα οικονομικό σχέδιο που θέτει ως προτεραιότητα, για την επόμενη πενταετία στην ΕΕ, την καινοτομία, την καθαρή οικονομία, και την ασφάλεια.

«Η παρουσίαση θα καθυστερήσει τουλάχιστον μια εβδομάδα και δεν ξέρουμε πότε θα επαναπρογραμματιστεί», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο Politico.

Σημειώνεται πως η φον ντερ Λάιεν έχει ήδη ακυρώσει ένα ταξίδι υψηλού προφίλ στην Πολωνία αυτή την εβδομάδα για την έναρξη της προεδρίας της χώρας στην ΕΕ, λόγω της ασθένειά της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε δηλώσει πως η «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας», θα πλαισιώνει το έργο της θητείας της έως το 2029.

Αντλώντας στοιχεία από τις εκθέσεις του Μάριο Ντράγκι και του Ενρίκο Λέτα σχετικά με τον τρόπο τόνωσης της οικονομίας της ΕΕ, το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας της ΕΕ σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, στη διασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας του μπλοκ και στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την απαλλαγή της βιομηχανίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Πρόσφατα, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό ως το «οικονομικό δόγμα της ΕΕ για την επόμενη πενταετία».

Πηγή: skai.gr

