Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν από την Παρασκευή στο Τόρε Πατσέκο, πόλη της νοτιονατολικής Ισπανίας, όπου σημειώθηκαν αντιμεταναστευτικές ταραχές, δύο από τους οποίους σε σχέση με την επίθεση σε συνταξιούχο που πυροδότησε αυτήν την έξαρση της βίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

"Προσώρας, εννέα άνθρωποι έχουν συλληφθεί", ανέφερε η αντιπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην επαρχία Μούρθια, η Μαριόλα Γκεβάρα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον απολογισμό της βίας που συντάραξε τις τελευταίες ημέρες αυτήν την πόλη των 40.000 κατοίκων.

Από τους συλληφθέντες, δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά την επίθεση σε συνταξιούχο της πόλης την περασμένη Τετάρτη, πρόσθεσε η Μ. Γκεβάρα, διευκρινίζοντας πως αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι "μετανάστες" που δεν κατοικούν στο Τόρε Πατσέκο.

Οι υπόλοιποι επτά, ένας Μαροκινός και έξι Ισπανοί, συνελήφθησαν λόγω της συμμετοχής τους στις συγκρούσεις που ακολούθησαν. Διώκονται για τα αδικήματα της "διατάραξης της δημόσιας τάξης", "του μίσους" και "των σωματικών βλαβών", είπε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, σχεδόν 80 άνθρωποι που έλαβαν μέρος στα επεισόδια έχουν εξάλλου αναγνωριστεί. "Πολλοί από αυτούς έχουν ιστορικό πράξεων βίας" και "η πλειονότητα δεν είναι από το Τόρε Πατσέκο", επέμεινε.

Η βία ξέσπασε μετά την επίθεση καταμεσής του δρόμου σε έναν 68χρονο κάτοικο ονόματι Ντομίνγκο. Ο τελευταίος είπε στα ισπανικά ΜΜΕ, με πρησμένο πρόσωπο, πως δέχθηκε επίθεση χωρίς προφανές κίνητρο από τρεις Βορειοαφρικανούς νεαρούς.

Η επίθεση αυτή, που βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώθησε ακροδεξιές ομάδες να συγκεντρωθούν στους δρόμους της πόλης για να επιτεθούν σε Βορειοαφρικανούς, παρά την σημαντική ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας.

"Χθες, είχαμε αναπτύξει ήδη 90 πράκτορες της Γουάρδια Θιβίλ", το ισπανικό ισοδύναμο της χωροφυλακής και "ο αριθμός τους θα αυξηθεί αύριο και τις επόμενες ημέρες", διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Απαντώντας σε ερώτηση στη δημόσια τηλεόραση TVE, ο δήμαρχος του Τόρε Πατσέκο Πέδρο Άνχελ Ρόκα διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η κατάσταση "τέθηκε υπό έλεγχο" το βράδυ χθες Κυριακή χάρη στην παρουσία των αστυνομικών και κάλεσε εκ νέου σε ηρεμία.

"Οι απειλές, οι επιθέσεις και ο φόβος στους δρόμους πρέπει να σταματήσουν", κατήγγειλε από την πλευρά της σε μια ανακοίνωση η μαροκινή Ένωση για την ενσωμάτωση των μεταναστών, απαιτώντας "πραγματική προστασία των ανθρώπων αυτών".

Torre Pacheco es un polvorín. Desgraciadamente la realidad no se puede obviar pese a los esfuerzos del Gobierno y sus satelitales mediáticos.



El despliegue de ayer por parte de Interior, o mejor dicho la falta del mismo, cuando era perfectamente previsible una noche de… pic.twitter.com/y5VA5l5bwp — JUPOL (@JupolNacional) July 13, 2025

Σύμφωνα με τον Ρόκα, το 30% των 40.000 κατοίκων του Τόρε Πατσέκο είναι μετανάστες, κυρίως από το Μαρόκο, που στην πλειονότητά τους εργάζονται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. "Είναι άνθρωποι που ζουν στην πόλη για πάνω από 20 χρόνια", επέμεινε.

"Όμως υπάρχει επίσης παραβατικότητα, βέβαια", πρόσθεσε ο δήμαρχος, που είναι μέλος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), ζητώντας να αυξηθεί η αστυνομική παρουσία καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και να απαγορευθεί η συγκέντρωση ακροδεξιών ομάδων στην πόλη.

Mass riots erupt in Spain after migrant attack on old man



Mass protests broke out in the town of Torre-Pacheco (Murcia) following a brutal assault on a 67-year-old Spaniard. According to media reports, the old man was savagely beaten by individuals from Morocco.



Worse still,… pic.twitter.com/nYEEJerw6p — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2025

📹 Las cámaras de seguridad graban el momento en el que un grupo de encapuchados armados con bates atacan un kebab en Torre Pacheco https://t.co/HrLTX7eMjJ pic.twitter.com/V9IcRniC6c — EL PAÍS (@el_pais) July 14, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, κινήματα της άκρας δεξιάς που δεν προέρχονται από την πόλη έλαβαν μέρος στις συγκρούσεις. Ανάμεσά τους, η ομάδα "Απελάστε τους τώρα", που κάλεσε στο Telegram για "κυνήγι" των Βορειοαφρικανών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), 920.000 Μαροκινοί ζούσαν στην Ισπανία την 1η Ιανουαρίου 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διασπορά στη χώρα αυτή με δεύτερους τους Ρουμάνους (620.000).

