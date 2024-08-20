Συντριβή αεροσκάφους με 3 επιβαίνοντες στο Μαλάουι

Αεροσκάφος τύπου C210, με τρεις επιβαίνοντες, συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Ενκοτακότα του Μαλάουι, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπουργός Ενημέρωσης του Μαλάουι, ο Μόουζες Κουμκούγιου, το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του και κατέληξε στα νερά της λίμνης Μαλάουι (γνωστής και ως Νιάσα). Διευκρίνισε πως οι τρεις επιβαίνοντες – ο πιλότος και δύο ταξιδιώτες – ήταν υπήκοοι άλλων κρατών.

Μια ολλανδή επιβάτιδα διασώθηκε από ψαράδες που έσπευσαν στο σημείο όπου κατέληξε το αεροσκάφος. Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, σύμφωνα με τον υπουργό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

