Στη Σκωτία, η θνησιμότητα από τα ναρκωτικά καταγράφει μεγάλη αύξηση

Ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στα ναρκωτικά στη Σκωτία, ένα από τα εδάφη της Ευρώπης που πλήττονται πολύ σκληρά από αυτή τη μάστιγα, άρχισε να ανεβαίνει ξανά την περσινή χρονιά, έπειτα από δύο χρονιές με πτωτική τάση, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το 2023, 1.172 θάνατοι αποδόθηκαν στα ναρκωτικά - κυρίως στα οπιούχα - δηλαδή 12% περισσότεροι σε σχέση με το 2022, βάζοντας τέλος στη μείωση που είχε αρχίσει μετά το ρεκόρ του 2020 (1.339 θάνατοι), ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Σκωτίας (NRS).

Η Σκωτία, βρετανική επαρχία πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, καταχωρείται σύμφωνα με ορισμένες μελέτες ως το ευρωπαϊκό έδαφος με την υψηλότερη θνησιμότητα οφειλόμενη στα ναρκωτικά.

Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό το ποσοστό θνησιμότητας είναι 2,7 φορές υψηλότερο στη Σκωτία σε σχέση με την Αγγλία.

Οι θάνατοι αυτοί αφορούν κυρίως άνδρες και, περισσότερο από κάθε άλλη αιτία, συνδέονται στενά με τη φτώχεια: οι κάτοικοι των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών έχουν 15 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από υπερβολική χρήση σε σχέση με τους κατοίκους των πιο εύπορων περιοχών.

Οι θάνατοι, σε ποσοστό που ξεπερνά το 80%, επέρχονται μετά τη χρήση αρκετών τύπων ναρκωτικών. Στο 80% των περιπτώσεων, πρόκειται για οπιούχα όπως η ηρωίνη ή η μεθαδόνη - οι πιο φονικές ουσίες στη Σκωτία από το 2008 - αλλά η NRS αποκαλύπτει τη μεγάλη αύξηση των θανάτων που οφείλονται στη βενζοδιαζεπίνη, ένα αγχολυτικό (58%), και ακολούθως στην κοκαΐνη (41%).

Η κρίση στη Σκωτία γύρω από την ηρωίνη έγινε γνωστή διεθνώς το 1996 με την ταινία "Trainspotting" του Ντάνι Μπόιλ, που διαδραματιζόταν στο Εδιμβούργο.

Τα τελευταία χρόνια, η τοπική κυβέρνηση προσπάθησε να ενισχύσει την καταπολέμησή της στη χρήση ναρκωτικών και η αύξηση της περσινής χρονιάς κρίνεται "εξαιρετικά ανησυχητική" από τον υπουργό Υγείας Νιλ Γκρέι.

"Θα ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και δουλεύουμε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη απειλή που συνιστούν τα πολύ επικίνδυνα και πολύ ισχυρά συνθετικά οπιοειδή: όπως τα νιταζένια", προστίθεται σε δελτίο Τύπου.

Τα νιταζένια, 500 φορές πιο ισχυρά από τη μορφίνη, αναμιγνύονται μερικές φορές με την ηρωίνη που παίρνουν οι τοξικομανείς, εν αγνοία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.