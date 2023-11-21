Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το απίθανο και παράδοξο στατιστικό με την ΑΕΚ στο κλειστό του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός σε έναν συγκεκριμένο τομέα στην αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ, πρέπει πάση θυσία να μην επαναληφθεί στη συνέχεια

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο κομμάτι των ριμπάουντ κόντρα στην ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, στα επιθετικά ριμπάουντ. Οι ”πράσινοι” άφησαν την ΑΕΚ να μαζέψει 36 ριμπάουντ στο παιχνίδι της Δευτέρας. Ενώ τα 14 από αυτά ήταν επιθετικά!

Αναλυτικά το ρεπορτάζ στο paopantou.gr 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΑΕΚ Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark