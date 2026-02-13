Μια μαζική συμπλοκή μεταξύ Βρετανών επιβατών ξέσπασε σε πτήση από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει έκτακτη εκτροπή.

Δραματικά πλάνα δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες αντάλλασσαν γροθιές και πιάστηκαν στα χέρια στον διάδρομο εν ώρα πτήσης.

Το χάος εξαπλώθηκε γρήγορα στην καμπίνα, με τρομοκρατημένες οικογένειες και ηλικιωμένους ταξιδιώτες να παγιδεύονται στην αναταραχή. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν αίματα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα.

Η πτήση εξετράπη προς τις Βρυξέλλες χθες το βράδυ, αφού φέρεται να ξέσπασε βία όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνο ενός άλλου. Επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και έκανε ρατσιστικά σχόλια, προτού η κατάσταση κλιμακωθεί σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα καμπίνας για τσιγάρα.

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωση και έθεσε υπό κράτηση δύο άτομα.

«Σε κάποιο σημείο η κατάσταση έγινε πολύ βίαιη. Οι επιβάτες ήταν σε απόγνωση. Ο κόσμος φοβόταν. Η ατμόσφαιρα έγινε χαοτική», δήλωσε ένας ταξιδιώτης.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Σεβασμός στους επιβάτες που εναντιώθηκαν στον ρατσισμό, συμπεριλαμβανομένου του ευγενικού ανθρώπου που κάθισε δίπλα και παρηγόρησε όσους είχαν ταραχθεί. Το πλήρωμα της Jet2 χειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία και επαγγελματισμό».

Ο πιλότος είπε αργότερα στους επιβάτες ότι στα 30 χρόνια που πετάει, θα μπορούσε να μετρήσει τις αναγκαστικές προσγειώσεις του στα δάχτυλα του ενός χεριού, προσθέτοντας ότι δεν είχε γίνει ποτέ μάρτυρας ενός τόσο βίαιου περιστατικού.

Το αεροσκάφος συνέχισε αργότερα το ταξίδι του προς το Μάντσεστερ μετά την απρογραμμάτιστη εκτροπή.

Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «αποτρόπαιη» και δήλωσε ότι στους εμπλεκόμενους θα επιβληθεί ισόβια απαγόρευση πτήσεων.

Πηγή: skai.gr

