Μια διαρροή νερού στο Λούβρο προκάλεσε ζημιές σε μια οροφογραφία του 19ου αιώνα, τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή και ανάγκασε το μουσείο να κλείσει πολλές από τις αίθουσές του, ανέφεραν η διεύθυνσή του και τα συνδικάτα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, η διαρροή προήλθε από έναν σωλήνα του συστήματος θέρμανσης και προκάλεσε ζημιές στο ταβάνι της αίθουσας 707, στην είσοδο της πτέρυγας Ντενόν όπου εκτίθενται πολύτιμοι πίνακες ζωγραφικής. Η διαρροή σημειώθηκε γύρω στις 23.30 το βράδυ της Πέμπτης αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής το πρόβλημα λύθηκε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Το νερό ωστόσο προκάλεσε φθορές στο ταβάνι, όπου το 1819 ο Σαρλ Μενιέ είχε ζωγραφίσει το έργο «Ο θρίαμβος της γαλλικής ζωγραφικής, αποθέωση του Πουσέν, του Λε Σιέρ και του Λε Μπρεν».

Το έργο παρουσιάζει «δύο ρωγμές στο ίδιο σημείο, τις οποίες προκάλεσε το νερό» ενώ έχει φουσκώσει και το στρώμα της μπογιάς στο ταβάνι και στις καμπύλες επιφάνειες, με βάση τις πρώτες παρατηρήσεις που έκαναν το πρωί οι συντηρητές. Σύμφωνα με το μουσείο, ο αρχιτέκτονας που είναι αρμόδιος για τα ιστορικά μνημεία εξέτασε την κατάσταση του ταβανιού, το οποίο δεν παρουσιάζει δομικά προβλήματα.

Η αίθουσα αναμένεται να ανοίξει και πάλι για το κοινό εντός των προσεχών ωρών. Ένα μήνυμα στον ιστότοπο του Λούβρου έγραφε το πρωί ότι ορισμένες αίθουσες είχαν κλείσει «εκτάκτως».

Η αίθουσα 707 φιλοξενεί στους τοίχους της έργα ιταλικής ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, όπως έναν πίνακα του Φρα Αντζέλικο. Βρίσκεται στη διαδρομή που ακολουθούν οι επισκέπτες για να θαυμάσουν τη διάσημη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, στην αίθουσα 711. Λόγω αυτού του γεγονότος, υπήρξε «πρόβλημα στη διαχείριση της ροής των επισκεπτών» και δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές το πρωί, είπε η Βαλερί Μποντ, μια εκπρόσωπος του συνδικάτου CFDT.

Το επεισόδιο ήρθε να προστεθεί στα αλλεπάλληλα προβλήματα που αντιμετώπισε πρόσφατα το Λούβρο. Μετά την εντυπωσιακή διάρρηξη του Οκτωβρίου, με λεία αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν υπάλληλοι και ξεναγοί που εμπλέκονται σε μια απάτη με εισιτήρια εισόδου στο μουσείο, συνολικού ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μια προηγούμενη διαρροή νερού, στις 26 Νοεμβρίου, είχε σαν αποτέλεσμα να υποστούν φθορές εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου οι υπάλληλοι του Λούβρου προχωρούν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους. Τη Δευτέρα θα συγκληθεί και πάλι η γενική συνέλευση των εργαζομένων για να αποφασίσουν εάν θα κηρύξουν μια νέα απεργία.

Πηγή: skai.gr

