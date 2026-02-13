Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο νέος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη.

«Υπάρχει συμφωνία για να πραγματοποιηθεί, πράγματι, την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών είχαν διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συζητούν για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί, αλλά δήλωσε πως είναι απίθανο τέτοιες συνομιλίες να προχωρήσουν πέραν της συζήτησης πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα ηγείται από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

