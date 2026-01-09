Μήνυμα Πούτιν σε Ευρώπη και ΗΠΑ η επίθεση με Oreshnik

Η Ρωσία εκτόξευσε υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, αποσκοπεί στον εκφοβισμό της Ουκρανίας και στην αποστολή μηνύματος στρατιωτικής ισχύος προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου και παρά τη ρωσική αιτιολόγηση περί «αντιποίνων».

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα εξυμνήσει την ταχύτητα και την καταστροφική ισχύ του Oreshnik, τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά κατά της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024. Έκτοτε, το όπλο παρέμενε σε εφεδρεία.

Το νυχτερινό πλήγμα με Oreshnik στη δυτική Ουκρανία ήρθε μετά από μια εβδομάδα εξελίξεων που θεωρούνται αρνητικές για τη Μόσχα. Το Σάββατο, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις υπό τις εντολές Τραμπ, συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στενό σύμμαχο του Πούτιν, ενώ την Τετάρτη αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Ατλαντικό.

Την Τρίτη, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδια για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση εκεχειρίας, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας, η οποία δήλωσε ότι θα θεωρήσει τους ξένους στρατιώτες νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Ο Γκέρχαρντ Μάνγκοτ, ειδικός στη Ρωσία στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία, δήλωσε ότι η Μόσχα αισθάνεται απογοητευμένη επειδή παραγκωνίστηκε κατά τις εβδομάδες διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρωπαίων, και είναι «ιδιαίτερα εξοργισμένη» με τα σχέδια πιθανής ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο πλευρό του Κιέβου. Η χρήση του Oreshnik πρέπει να ιδωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε.

«Πρόκειται για ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες του ρωσικού στρατού», δήλωσε ο Μάνγκοτ σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι «η Ρωσία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, δεδομένου του στρατιωτικού της οπλοστασίου, και ότι οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ θα πρέπει να επιστρέψουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο σεβασμού προς τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις».

«Η καταστροφή δεν είναι απαραίτητα ο στόχος»

Ο πύραυλος Oreshnik είναι ικανός να φέρει τόσο πυρηνικές όσο και συμβατικές κεφαλές, αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η τελευταία επίθεση είχε πυρηνικό χαρακτήρα.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο πύραυλος έπληξε κρατική επιχείρηση στη δυτική πόλη Λβιβ και πιθανότατα έφερε αδρανείς ή «εικονικές» κεφαλές — όπως και το 2024, όταν η Ρωσία τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά προκειμένου να δοκιμάσει το όπλο σε συνθήκες πολέμου.

«Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση η Ρωσία χρησιμοποιεί τον Oreshnik κυρίως για να στείλει μήνυμα, επομένως η καταστροφή δεν είναι απαραίτητα ο στόχος», δήλωσε στο Reuters ο Πάβελ Ποντβίγκ, διευθυντής του προγράμματος Russian Nuclear Forces Project, ερωτηθείς αν η χρήση εικονικών κεφαλών μειώνει την ικανότητα της Μόσχας να εκφοβίσει την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

«Πρόκειται πιθανότατα για ένα γενικό μήνυμα αποφασιστικότητας για κλιμάκωση. Η εκτίμησή μου είναι ότι έτσι θα ερμηνευθεί από τη Δύση», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της Δύσης στην επίθεση, που σημειώθηκε περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν άμεση. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας τη χαρακτήρισαν «κλιμάκωση και απαράδεκτη». Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι πρόκειται για «σαφή κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και μήνυμα προειδοποίησης προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σκεπτικισμός για του ισχυρισμούς της Μόσχας

Ο ειδικός για τη Ρωσία, Γκέρχαρντ Μάνγκοτ, εξέφρασε σκεπτικισμό για την επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την οποία η εκτόξευση του πυραύλου Oreshnik ήταν απάντηση στην υποτιθέμενη επίθεση ουκρανικού drone εναντίον μίας από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη βόρεια περιφέρεια του Νόβγκοροντ, στα τέλη του περασμένου μήνα. Η Ουκρανία έχει διαψεύσει ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε τέτοια επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ψεύδεται προκειμένου να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αρκετοί προβεβλημένοι Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ επέκριναν επίσης το επίσημο αφήγημα ότι το πλήγμα ήταν πράξη εκδίκησης. Ένας από αυτούς, ο Γιούρι Μπαράντσικ, υποστήριξε ότι η ενέργεια θα «έμοιαζε πιο πειστική» αν η Μόσχα είχε εκτοξεύσει τον πύραυλο κατά του καταφυγίου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Ο Αυστραλός στρατιωτικός αναλυτής Μικ Ράιαν συνέδεσε τη χρήση του όπλου με τις πρόσφατες αποτυχίες της Ρωσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα.

Όπως είπε, ο στόχος ήταν «να καταδειχθεί ότι η Ρωσία παραμένει μια παγκόσμια δύναμη με πυρηνικό οπλοστάσιο. Υπό αυτή την έννοια, πρόκειται για ένα ψυχολογικό πλήγμα, ένα εργαλείο του πολέμου του Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία και τη Δύση, και όχι για όπλο μαζικής φυσικής καταστροφής».

Ο Ρώσος «γεράκι» του πολέμου Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της χώρας και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σύλληψη του Μαδούρο, στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ και στο ενδεχόμενο περαιτέρω αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι όλα αυτά συνέβαλαν σε ένα «ταραχώδες» ξεκίνημα της χρονιάς.

Με δηλώσεις ιδιαίτερα επικριτικές προς την Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι οι διεθνείς σχέσεις έχουν μετατραπεί σε «φρενοκομείο» και παρομοίασε το πλήγμα με Oreshnik με «μια σωτήρια ένεση αλοπεριδόλης», ενός αντιψυχωσικού φαρμάκου.

Ο γνωστός Ρώσος πολεμικός μπλόγκερ Fighterbomber, πρώην στρατιωτικός, δήλωσε ότι θεωρεί τη χρήση του Oreshnik επίδειξη ισχύος με σκοπό την αποστολή μηνύματος και ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να καταφύγει συχνά σε αυτό το όπλο.

Σημείωσε ότι ορισμένα συστήματα Oreshnik έχουν μεταφερθεί στη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία διατηρεί κάποια σε εφεδρεία, ωστόσο τόνισε ότι δεν υπάρχει απεριόριστη διαθεσιμότητα του σχετικά νέου πυραύλου.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις σταθερές παραμέτρους, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά τέτοιες επιδείξεις δύο ή τρεις φορές τον χρόνο», έγραψε.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω εκτοξεύσεις προς το παρόν, σημειώνοντας: «Τα μηνύματα εστάλησαν και ελήφθησαν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.