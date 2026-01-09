Γκάφα Τραμπ στο Truth Social: Ανέβασε στοιχεία για την απασχόληση πριν την επίσημη ανακοίνωσή τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε το βράδυ της Πέμπτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα γράφημα, στο οποίο περιλαμβάνονταν στοιχεία από την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου που ακόμη δεν είχε δημοσιευτεί επίσημα.

Το γράφημα, που έδειχνε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 654.000 θέσεις εργασίας «από τον Ιανουάριο», ταυτιζόταν με στοιχεία τα οποία δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πριν από τις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ουάσινγκτον). Η ανάρτηση έγινε στο Truth Social περίπου 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη δημοσιοποίηση των δεδομένων.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, ο πρόεδρος ενημερώνεται συνήθως για τα στοιχεία μία ημέρα πριν από τη δημοσίευσή τους. Ο Λευκός Οίκος δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:

Πηγή: skai.gr

